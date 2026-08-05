美国运营商 T-Mobile 在当地推出“Nothing”购机计划，允许消费者以“0 首付”36 个月分期购买手机

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 phonearena 报道，美国运营商 T-Mobile 今起推出一项名为“Nothing”的购机方案，允许用户以 36 个月分期实现“0 首付购买新手机”。

与此同时，T-Mobile 标准 24 个月设备分期计划更名为“EIP Standard 36”，该方案依旧采用 0% APR（年利率）的形式，但分期期限从 24 个月延长至 36 个月，因此用户每月支付金额会进一步降低。

例如，一部售价 1,200 美元（IT之家注：现汇率约合 8,119 元人民币）的手机，如果分 24 个月付款，每月需要支付 50 美元（现汇率约合 338.3 元人民币）；如果延长至 36 个月，每月付款则降低至 33.33 美元（现汇率约合 225.5 元人民币）。

作为参考，过去美国运营商通常通过“合约补贴机”吸引用户，消费者购买低价手机后，需要签订两年合约。如果提前更换运营商，则需要支付提前解约费用（ETF）。

随着消费者对两年合约补贴模式的不满，T-Mobile 最先推出设备分期付款计划，取代传统两年合约，并将其作为“Un-carrier 1.0”战略的重要组成部分。随后，其他运营商也陆续推出类似设备分期方案。

当然，这些分期计划实际上与传统补贴合约存在相似之处，用户需要持续支付设备费用，如果在手机款项结清前离开运营商，就必须一次性支付剩余欠款。

虽然更长的分期期限能够降低每月账单压力，但另一方面，如果用户像过去一样在两年后看到新手机并想升级，就必须先支付当前设备剩余欠款，才能购买并分期下一部手机。

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