一加手机退出北美市场，当地官网最后一批手机售罄

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 GSM Arena 报道，一加目前已正式退出北美市场，官网上销售的最后一批手机目前已经售罄。

目前，一加美国官网商城已没有多少商品可供购买，一加 15 和一加 15R 均已显示缺货状态，平板电脑和智能手表全部下架，就连部分耳机和其他配件也所剩无几。

加拿大一加官网的情况更加冷清，目前甚至连 OnePlus Buds 系列耳机也已经售罄。墨西哥官网则连购买按钮都已经消失。

对于美国用户来说，如果仍希望购买官方面向美国市场销售的一加手机，可能只能在亚马逊等第三方零售渠道寻找少量库存。不过，这些设备基本属于最后库存。

如果海外用户打算未来继续购买一加新机，也需要注意运营商兼容性问题。由于美国运营商通常会限制支持的设备型号，进口手机可能需要依赖运营商白名单才能正常使用。

参考IT之家此前报道，OPPO 于 7 月 16 日官宣子品牌全球产品策略，realme 新品将聚焦海外市场，在中国市场暂停产品更新；一加则将在保持印度市场产品更新不变的情况下，主力发展中国市场，并暂停在欧洲和北美发布新品。

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