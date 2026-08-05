W16 发动机并未谢幕？布加迪预告新品

IT之家 8 月 5 日消息，W16 发动机时代已经结束，至少布加迪此前一直都是这么说的。在 Mistral 项目期间，这款车型被官方定义为“W16 发动机的告别之作”。不过，现在看来，这场告别并没有真正画上句号，或者说，更像是一场迟迟不肯结束的“漫长告别”。近日，布加迪再次发布了一段与 W16 发动机有关的预热视频，虽然视频时长仅 4 秒，官方透露的信息也寥寥无几，但足以引发外界猜测。

这次显然不会是另一款量产车型，不过，布加迪专门负责打造超限量定制车型的 Programme Solitaire 部门，似乎正在筹备一款全新的作品。

IT之家注意到，首支预告片名为《速度的雕塑》（The Sculpture of Speed）。视频中仅短暂展示了一块刻有经典“W16”标识的发动机盖板。官方配文写道：“Captured, shaped, preserved（捕捉、塑造、珍藏）。”这也让人猜测，这次发布的究竟是一辆新车，还是类似于布加迪此前推出的高端腕表等联名作品。

仅一天后，布加迪又发布了第二支预告片。这次视频隐约展示了一款全新的进气格栅设计。它与现有布加迪车型采用的狭长马蹄形格栅截然不同，整体更加宽大且接近方形，即便是最新的 Tourbillon 也没有采用类似设计。如果熟悉 2015 年发布的 Atlantic 概念车，这一造型会让人感到似曾相识。

第二支预告片配文写道：“对惊艳比例与美感的礼赞。当卓越工程与极致性能化作纯粹优雅的艺术杰作。”官方再次标注了 Programme Solitaire 部门，这一部门此前曾打造过向现代布加迪缔造者致敬的 FKP Hommage 等超限量定制车型。借助这一部门推出特别作品，也让布加迪能够绕开此前“W16 正式谢幕”的表态。

事实上，不难理解布加迪为何迟迟不愿彻底放弃 W16 发动机。这台 8.0 升四涡轮增压 W16 发动机不仅是一项极具代表性的工程成就，也体现了大众集团前掌门人费迪南德 · 皮耶希（Ferdinand Piëch）近乎执着的技术理想。当时几乎没有任何一家车企像皮耶希那样，愿意不计成本追求工程极限，而这一理念也造就了大众集团在世纪之交推出的一系列传奇产品。

随着 Mate Rimac 接掌布加迪，以及日益严格的排放法规带来压力，公司最终决定结束 W16 时代。布加迪早在 2022 年便宣布，Mistral 将成为最后一款搭载这台经典发动机的车型。根据不同车型调校，这台 W16 发动机最大功率可超过 1,800 马力。

未来，布加迪将全面转向全新的自然吸气 V16 混合动力系统。这套动力总成仅发动机本身即可输出 1,000 马力，再配合电动机提供约 800 马力的额外动力。

无论布加迪此次准备发布什么产品，答案应该很快就会揭晓。本周末，一年一度的美国蒙特雷汽车周（Monterey Car Week）即将开幕。这项被誉为全球最顶级、最昂贵的汽车盛会，历来都是超豪华品牌发布重磅新车和限量定制作品的重要舞台，而布加迪此次神秘新品，也极有可能会选择在那里正式亮相。

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