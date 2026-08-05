消息称微软 Win11 系统 XBOX 360 游戏模拟器将整合在 XBOX App 中，预计明后年上线

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 The Verge 报道，微软正在计划通过 XBOX 应用（XBOX App）将 XBOX 360 游戏带到 Windows 11 平台，相应 App 将集成模拟器功能，届时用户需要通过相应 App 游玩经典游戏。

除此之外，游戏开发商可以自主选择是否让旗下 XBOX 360 游戏加入该计划，同时可以自行决定游戏售价，以及是否加入 XBOX Game Pass 订阅服务。

参考IT之家先前报道，微软计划于 2026 年 10 月正式推出初代 XBOX 游戏 PC 支持计划，而 XBOX 360 游戏支持则预计会在 2027 年至 2028 年之间上线，覆盖微软所谓的 "next-gen XBOX devices" （不仅指代 XBOX 的第一方次世代主机 "Project Helix"，还包括 "XBOX PC" 和掌上设备）。

如果这些计划最终落实，微软未来可能会进一步模糊 Xbox 主机与 PC 之间的界限，让 Xbox 游戏生态从单一硬件平台扩展到 PC、掌机以及下一代 Xbox 设备。对于拥有大量旧版 Xbox 游戏的玩家而言，这也可能意味着更多经典作品将获得新的运行平台。

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