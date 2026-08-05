马斯克称 SpaceX 星舰第 14 次试飞将尝试回收高约 52 米的上面级

IT之家 8 月 5 日消息，科技媒体 Space 今天（8 月 5 日）发布博文，报道称在 SpaceX 首次季度财报电话会议上，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）预告将于 8 月底执行星舰（Starship）第 14 次试飞，并尝试用塔架回收上面级（Upper Stage）。

在财报电话会议上，马斯克表示：“我们今年将尝试回收星舰 V3 的第一级和第二级，可能在下一次飞行中实现”。

该媒体还报道指出马斯克计划 8 月底前执行星舰第 14 次试飞，首次向轨道部署有效载荷，并尝试用塔架回收上面级。

IT之家注：

第一级（芯一级）：位于火箭最底部，承担起飞和初始加速任务。它需要提供巨大的推力来克服地球重力，并将整枚火箭推出最稠密的下层大气层，随后燃料耗尽并被抛弃。

第二级：在第一级脱离后点火启动，在较高的高空或近真空环境中继续加速，帮助有效载荷（如卫星或飞船）进一步接近轨道速度。

上面级（Upper Stage）：通常指位于火箭最顶端、有效载荷下方的专业末助推级（有时作为第三级或独立飞行器）。它具备多次点火和长时间滑行能力，专门在真空中工作，用于将卫星精确送入不同高度的轨道、实现轨道变轨或开展深空探测。

消息称若获得监管机构批准，SpaceX 计划在星舰第 14 次试飞任务中，尝试通过发射塔的机械臂，回收高 171 英尺（52 米）的飞船上面级。

该上面级还包括一个名为 Super Heavy 的巨型一级助推器，SpaceX 公司表示，这两个部件都设计成可完全快速重复使用，结合星舰的强大动力，将彻底改变太空飞行。

马斯克对星舰未来的飞行频率做出了大胆预测。“我们预计飞行频率将迅速增加，可能一年后，我们将至少每天进行一次飞行，甚至可能更多”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。