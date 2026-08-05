发售不到六个月，黑客破解《红色沙漠》Denuvo 加密保护

IT之家 8 月 5 日消息，黑客 voices38 宣布成功破解了《红色沙漠》的 Denuvo 加密保护，距离这款开放世界大作发售还不到六个月。

IT之家注意到，此前已有团队通过“虚拟机管理程序”方法实现过绕过，不过这种方法需要关闭 Windows 的部分安全设置，从而带来一定风险。因此，玩家一直有人呼吁移除《红色沙漠》中的 DRM 保护。voices38 的这次破解采用的是更传统的离线方式，破解版本为 1.14.00，而游戏当前最新版本已是 1.16.02，这意味着破解工作至少准备了一周以上。

voices38 还准备继续破解其他采用该保护方案的 AAA 游戏。尽管如此，这名黑客近期取得胜利的速度正在明显加快。此前，《007 First Light》也是其近期破解的作品之一，该游戏在 5 月底发售两个月后，Denuvo 保护就被移除。随后，IO Interactive 在没有说明原因的情况下，也从官方 Steam 版本中删除了 Irdeto 的防篡改代码。

不过，并非所有发行商都会如此快地承认失败。虽然《生化危机：安魂曲》在发售仅 40 天后就被破解，但卡普空并没有效仿 IO Interactive 的做法。

Irdeto 曾表示，其首要目标是在游戏首发阶段阻止盗版。相关数据也显示，大多数游戏的销量通常集中在发售后的最初几周。不过，《生化危机：安魂曲》的情况表明，voices38 的破解行动正在成为影响游戏收入的更大威胁。

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