提前 1 年：马斯克称 SpaceX 年收入有望 2030 年突破 1 万亿美元

IT之家 8 月 5 日消息，在 SpaceX 首次季度财报电话会议上，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）预测 SpaceX 将提前到 2030 年实现年收入超 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.77 万亿元人民币）目标。

马斯克此前预估 SpaceX 公司将会在 2031 年实现年收入超 1 万亿美元（现汇率约合 6.77 万亿元人民币），而在最新财报电话会议上，马斯克表示这个目标有望提前到 2030 年实现，而且不排除提前到 2029 年的可能。

延伸阅读

这是 SpaceX 自 2026 年 6 月 12 日在纳斯达克上市以来发布的首份季度财报。SpaceX 以每股 135 美元（现汇率约合 913.4 元人民币）发行，累计募资 750 亿美元（现汇率约合 5,074.39 亿元人民币），创下全球史上最大 IPO 纪录，上市首日市值突破 2.1 万亿美元（现汇率约合 14.21 万亿元人民币）。在 2026 年第二季度，SpaceX 营收达 78 亿美元（现汇率约合 527.74 亿元人民币），同比增长 92%，净亏损从去年同期的 10 亿美元（现汇率约合 67.66 亿元人民币）收窄至 5.41 亿美元（现汇率约合 36.6 亿元人民币）。

马斯克此前在 2026 年 6 月 14 日就曾在社交媒体 X 上表示，他认为 SpaceX 到 2031 年的营收可能会达到约 1 万亿美元（现汇率约合 6.77 万亿元人民币），并称 " 如果到 2031 年营收没有超过 1 万亿美元（现汇率约合 6.77 万亿元人民币），我会感到惊讶 "。作为对比，SpaceX 在 2025 年全年营收约为 187 亿美元（现汇率约合 1,265.22 亿元人民币），仍处于亏损状态。