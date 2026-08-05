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苏姿丰预估 2027 年 AMD 数据中心业务营收翻倍

2026/8/5 8:22:15 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 麻辣清补凉 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，在 2026 财年（2026 财年 2025 年 12 月 28 日～2026 年 12 月 26 日）第二财季（2026 年 3 月 29 日～2026 年 6 月 27 日）电话会议上，AMD 首席执行官苏姿丰（Lisa Su）预估数据中心销售将在 2027 年翻倍。

凭借 EPYC 处理器和 Instinct 加速器的强劲表现，AMD 第二季度营收 115 亿美元创新高，同比增长 50%；归母净利润为 22.97 亿美元（现汇率约合 155.41 亿元人民币），同比增长 163%。

AMD 数据中心业务在第 2 季度迎来了质的飞跃。财报显示，该板块营收 67 亿美元（IT之家注：现汇率约合 453.12 亿元人民币），同比增长 107%。在服务器 CPU（EPYC）方面，AMD 连续第五个季度实现服务器 CPU 营收创纪录，云和企业销售均同比增长超过 70%。

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关键词：苏姿丰AMD

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