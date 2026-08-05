徕卡透露公司现阶段最畅销相机为 Q3，而非 M 系列产品

IT之家 8 月 5 日消息，徕卡市场负责人 Andrea Pacella 在接受 Digital Camera World 采访时，透露徕卡现阶段销量最好的相机是 Q3，而非徕卡 M、SL 系列。

Andrea Pacella 表示，徕卡 Q 系列相机销量表现甚至超过了公司自身预期，事实上，公司并没有想到一款售价超过 6,000 欧元（IT之家注：现汇率约合 46,724 元人民币）的固定镜头全画幅便携相机，会在智能手机摄影不断冲击传统卡片相机市场的背景下取得如此成功。

徕卡认为，徕卡 Q 系列成功的重要原因之一是其标准版搭载的 28mm 焦距 Summilux 镜头，由于大量智能手机默认采用接近 28mm 的等效焦距，因此手机摄影用户在转换到徕卡 Q3 时更容易适应拍摄视角，降低了学习成本；而摄影师也能使用 28mm 配合 Q2/Q3 高像素数码裁切取得高效高质量摄影体验。

此外，Leica Q3 的外观设计也被认为促进了销量增长，其整体体积较小，方便携带，同时质感较佳，不少摄影师和高端消费者会出于便携、审美原因花费高价购买。

Andrea Pacella 还披露，在徕卡 Q3 用户中，大多数消费者选择搭配 28mm 镜头的版本，占比超过三分之二；剩余用户则选择搭载 43mm 镜头的 Leica Q3 43 版本。

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