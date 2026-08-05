过去 1 年用户流失约 22%：美国 GEO 卫星服务商 Hughes 申请破产

IT之家 8 月 5 日消息，科技媒体 SpaceNews 昨日（8 月 4 日）发布博文，报道称美国 GEO 卫星宽带服务商 Hughes 因无力偿还约 15 亿美元（IT之家注：现汇率约合 101.44 亿元人民币）债务，于 8 月 3 日周一申请破产。

IT之家援引博文介绍，Hughes 公司在提交的申请中，指出重要破产原因之一，就是卫星宽带系统从地球静止轨道（Geostationary Orbit，GEO）转向近地轨道（Low-Earth Orbit，LEO），并特别提及了亚马逊和 SpaceX 两家公司带来的冲击影响。

图源：Hughes

受此影响，过去一年 HughesNet 用户下降约 22%，降至 64.1 万。高级董事总经理 Del Genio 表示，公司预计这一下滑趋势不可逆转。相比 2020 年年中超过 150 万的用户规模，HughesNet 近年来流失了超过一半用户。

而另一个破产原因是债务到期，消息称公司约有 15 亿美元（现汇率约合 101.44 亿元人民币）债务于 8 月 1 日到期，目前无力偿还。为维持重组期间的业务运转，公司将继续为客户提供服务。

Hughes 目前运营 6 颗 GEO 卫星，包括 3 颗 Jupiter 卫星及 3 颗租赁卫星（Eutelsat 65 West A、Telesat T19V 和 EchoStar 105/SES-11）。财务数据显示，公司 2025 财年营收为 14 亿美元（现汇率约合 94.68 亿元人民币），但受消费宽带业务及减值费用影响，净亏损达 13 亿美元（现汇率约合 87.92 亿元人民币）。

为扭转局面，管理层计划将重心转移至企业和政府业务。目前该板块营收占比正在增长，公司已积累 15 亿美元（现汇率约合 101.44 亿元人民币）的企业合同积压订单，涵盖近期来自商业航司和美国防务机构的合同。Del Genio 透露，管理团队正在制定多年期业务计划，目标将营收结构从消费者主导转变为企业和政府主导。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。