三星公告：部分 Galaxy S26 Ultra 手机局部泛红非硬件故障，可软件修复

IT之家 8 月 5 日消息，科技媒体 SamMobile 昨日（8 月 4 日）发布博文，报道称三星在官方社区发布公告，明确 Galaxy S26 Ultra 手机的局部泛红并非硬件问题。

三星通过韩国版 Samsung Members 应用程序发布官方声明，确认部分 Galaxy S26 Ultra 屏幕中央矩形区域出现红色色调的现象源于软件问题，可通过软件校准修复。

IT之家翻译公告全文内容如下：

【通知】Galaxy S26 Ultra 屏幕校准服务支持信息

你好：

我们调查发现部分 Galaxy S26 Ultra 产品屏幕中心出现泛红现象，对于给用户带来的不便，我们深表歉意。

此问题可通过软件校准解决，无论您的产品剩余使用年限如何，前往全国 [韩国] 服务中心均可享受免费即时校准服务，并可当日完成。

为了方便客户，三星电子正在准备一种无需前往服务中心即可进行软件校准的方法（通过远程更新）。待准备工作完成后，我们将尽快公布具体的分发计划。

三星电子将继续努力，为客户提供更优质的用户体验。

谢谢。