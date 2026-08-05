Marvell 公布 PCIe Gen6 固态硬盘主控 Bravera SC6：前代双倍性能

IT之家 8 月 5 日消息，Marvell（美满）在正在进行的 FMS 2026 上公布了其面向服务器人工智能存储的 Bravera SC6 (MV-SF1410) PCIe Gen6 固态硬盘控制器芯片。这一主控预计 2026Q4 出样。

Marvell 表示 Bravera SC6 提升了 AI 推理的存储性能，使更多 KV Cache 从 HBM 迁移到 SSD，从而提高基础架构效率。

Bravera SC6 符合 NVMe 2.2 规范，性能是上代 SC5 的 2 倍。该芯片基于 2 个 6 核 Arm Cortex-R82 集群、3 个 Arm Cortex-M7 专用内核、1 个 Arm Cortex-M3 安全内核，集成 5MB SRAM，提供 64+8bit DDR5 内存接口。

其集成硬件 RAID 引擎和先进 LDPC 纠错引擎，内置 Marvell 第六代 NANDEdge 技术，拥有 16 个 3600MT/s NAND 闪存通道，每个通道支持 8 个 CE，兼容来自不同制造商的 SLC / MLC / TLC / QLC 闪存。

MV-SF1410 还支持端到端 (E2E) 数据保护和 AES 加密、SHA 哈希、RSA 加密、椭圆曲线加密；提供灵活的固件加载选项。

Marvell 还展示了其 Photonic Fabric 家族 Pod 级光学内存共享解决方案。其可在多个 XPU 和机架之间创建跨度可达 50m 的新共享内存层，实现高达 32TB 的热 KV Cache 卸载，在相同基础设施条件下实现 2~3 倍的 Token（词元）吞吐量。

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