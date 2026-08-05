QQ 鸿蒙版 App 获 9.2.53 邀测升级，新增支持匿问我答等功能

IT之家 8 月 5 日消息，QQ 鸿蒙版 App 昨晚在华为应用市场（App Gallery）开启 9.2.53 (3310) 版本邀测升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装），测试时间为 2026/8/4-2026/8/31。

IT之家附 QQ 鸿蒙版 App 本次测试版本新特性如下：

1、个人资料编辑优化。

2、新增支持精选照片。

3、新增支持匿问我答。

4、新增支持个性标签。

5、新增手机联系人加好友。

6、视频支持静音播放。

另外，QQ 鸿蒙版 App 还更新了个人主页新增点赞互动通知入口、QQ 全城助力功能插件、群聊输入框支持显示禁言状态、照片 / 文件等内容通过系统分享途径分享到 QQ、支持点击引用消息下的链接、支持扫码绑定机器人至 Claw 等功能。

目前 QQ 鸿蒙版的安装量突破 4622 万、获 4.4 万个评分（评分 2.4），已支持单聊、群聊、多人语音或视频通话、抢红包、刷空间好友动态、短视频、频道、扫一扫、手机 / 平板双端登录等功能。另外，QQ 还在去年 7 月正式上线鸿蒙电脑版，整体界面风格与 Windows 和 macOS 版本类似。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。