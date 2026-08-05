特斯拉确认不会恢复 FSD 用户自定义最高速度功能，引发车主不满

IT之家 8 月 5 日消息，特斯拉 AI 负责人 Ashok Elluswamy 再次强调了公司在 FSD 速度设置方面的策略，但这一做法显然让不少车主感到困惑。

据IT之家了解，在早期版本的 FSD 中，车主可以自行设置车辆在使用这套半自动驾驶辅助系统时的最高行驶速度。这种方式为驾驶者提供了更多个性化空间，让他们能够在体验 FSD 强大能力的同时，根据自己的驾驶偏好进行调整。

速度设置的重要性显而易见，不仅关系到车辆乘员是否能够在舒适、安全的速度下行驶，同时也可能影响车辆是否会因为超速而遭到执法部门处罚。

去年 FSD v14 发布后，特斯拉取消了最高速度设置功能，转而采用五种“速度模式”（Speed Profiles），从最保守的“Sloth（树懒）”到最激进的“Mad Max（疯狂麦克斯）”。这些模式不仅决定车辆行驶速度，还会影响车辆执行超车、变道以及其他驾驶行为的频率。

取消最高速度设置成为特斯拉车主社区中的一大争议点，因为这让许多车主难以找到一种既符合自己驾驶习惯，又能保持合理速度的 FSD 使用方式。很多人认为，驾驶模式应该只负责决定车辆行为风格，而速度则应该交由驾驶员自行控制。

然而，特斯拉目前的“速度模式”同时决定了车辆的驾驶风格和速度，而这些模式在不断调整中的表现变化，已经成为车主和公司都面临的主要问题。从一次软件更新到下一次更新，速度模式可能会发生变化，有时甚至变化幅度很大。一些车主抱怨“Standard（标准）”模式速度过快，而另一些车主则发现“Mad Max”模式甚至会低于限速行驶。

这些表现会随着每次更新发生变化，但最大的争议在于，如果 FSD 因违反交通规则而导致车主收到罚单，责任最终仍由车主承担。这也是 FSD 名称中“Supervised（监督式）”这一限定存在的原因。换句话说，驾驶员始终需要承担责任，而汽车制造商不会对超速罚单或其他交通违规行为负责。

Elluswamy 基本确认，特斯拉目前没有计划重新加入“最高速度控制”功能，因为他认为这一设置属于一种“反模式”（anti pattern）。随后，他也再次强调了 CEO 埃隆 · 马斯克近年来不断推动的一个理念，即特斯拉正在努力让 FSD 更贴合驾驶者个人偏好。

不过，车主对此决定感到困惑，并认为应该存在更好的解决方案，尤其是在速度不合适已经成为常见接管原因的情况下。

一些车主表示，他们经常因为 FSD 行驶速度不符合预期而不得不退出自动驾驶。

无论车主是否认同这一做法，这就是特斯拉目前选择的发展方向。相比过去通过减少人工干预来提升 FSD 表现的策略，如今公司似乎已经转向另一条路线：通过训练 AI，让车辆的驾驶方式更符合车内乘员的个人偏好。

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