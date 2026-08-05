消息称小米第二代 AI 眼镜延迟到 Q4 或明年发布，相关负责人否认

IT之家 8 月 5 日消息，据 XR Vision 昨日援引知情人士消息报道，小米 AI 眼镜第二代已完成研发，但小米高管卢伟冰却亲自按下了发布的暂停键。

报道称，卢伟冰按下暂停键的其中一个原因是对产品外观设计不太满意，并要求重新调整设计。根据当前节奏，小米 AI 眼镜二代或延期到 Q4，甚至明年才会发布。

报道还称，对于以上知情人士披露的信息，小米相关负责人进行了否认，并认为信息失实，属于造谣。对于真实情况，小米相关负责人也拒绝披露。

IT之家此前报道，小米首款 AI 眼镜于去年 6 月发布，定价 1999 元起。该产品重量 40g，可选三种镜框，支持线下和线上配镜。该眼镜支持第一人称相机，搭载 12MP 镜头，可用于录制视频，搭配第三方 App 可视频通话、视频直播。小米 AI 眼镜还搭载开放式耳机，配有立体声双单元、五麦克风系统。

根据市场调查机构 CounterPoint Research 今年 6 月报告，小米（包括米家）在 2026 年第一季度引领了中国智能眼镜市场，份额达 28%。

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