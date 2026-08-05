AMD 高管：公司相较英伟达的一个关键优势是更加开放

IT之家 8 月 5 日消息，AMD 表示，在与英伟达（Nvidia）的 AI 芯片竞争中，公司拥有一个重要优势：更加开放。

AMD 长期以来一直通过开源 ROCm 软件来推广这一战略。ROCm 用于为人工智能芯片进行编程，由于采用开源模式，任何人都可以免费使用、下载或修改。在周二举行的财报电话会议上，AMD CEO 苏姿丰表示，ROCm 正处于一个“转折点”，过去一年中，该项目获得的开源社区贡献数量增长了 10 倍。

在财报公布前的 7 月，AMD 两名高管接受了 Business Insider 采访，讨论了公司为何认为开放部分核心软件和硬件产品能够帮助其超越英伟达和高通等竞争对手。尤其是在 AI 芯片领域，他们认为这种开放策略是 AMD 相比英伟达 CUDA 平台的一大优势，而 CUDA 被广泛认为是英伟达 AI 芯片的重要护城河。

AMD 高管表示，这种模式存在明显优势：它能够帮助 AMD 低成本利用全球数千名工程师的技术能力和贡献，在竞争激烈的 AI 领域更快推进软件开发。

“开源社区的力量是前所未有的。”AMD 产品、软件和解决方案部门企业副总裁 Kirk Saban 表示，“你可以利用所有这些开发者的力量，他们实际上是在为我们进行免费的开发工作。他们会将代码贡献回我们的代码库，让我们能够利用整个行业中最优秀、最聪明的人才。”

AMD 自适应与嵌入式计算部门高级副总裁 Salil Raje 表示，AMD 最新的芯片非常适合 AI 智能体（AI agents），其中一个重要原因就是开发者可以通过开源贡献不断改进软件。他称开源是“公司战略的核心支柱”。

“我们相信，让整个生态系统与我们共同发展非常重要。而在物理 AI 和机器人领域，我们也会采用同样的策略。”Raje 表示，“事实上，AI 智能体能够在我们的平台上发挥优势，可能比竞争对手的平台更好，其中一个原因就是我们的软件现在是开放的。”

包括 AMD 在内的芯片企业近期在股市上经历了一定波动，并在 7 月底出现大规模抛售。

虽然之后股价有所反弹，但 AMD 在公布财报后的周二盘后交易中仍下跌约 9%。公司季度营收达到 115 亿美元（IT之家注：现汇率约合 777.74 亿元人民币），高于分析师预期。资本支出同比大幅增长，接近 3 倍，达到 8.08 亿美元（现汇率约合 54.64 亿元人民币）。

随着企业不断寻求更多计算资源来支持 AI 系统，它们越来越多地将 AMD 视为英伟达之外的替代选择。过去一年中，AMD 股价上涨约 193%，而英伟达同期涨幅约为 20%。

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