中际旭创回应“美国光模块禁令”影响：尚未出台文件，暂时不予评述

IT之家 8 月 5 日消息，据第一财经今日报道，有市场消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。

报道称，中际旭创证券事务相关负责人称，公司已注意到相关市场信息，经核实，FCC 尚未出台相关领域限制性文件。就禁令出台后的影响，相关负责人称，因并未出台，暂时不予评述。

7 月 30 日，光模块龙头中际旭创正式在港交所挂牌上市，发行价 980 港元 / 股，募资约 534.1 亿港元（IT之家注：现汇率约合 460.59 亿元人民币），成为今年以来港股最大 IPO。此次港股上市，中际旭创完成“A+H”布局。

财务数据显示，中际旭创正处于业绩高速增长期。2025 年公司营收为 382.40 亿元，同比增长 60.25%，归母净利润 107.97 亿元，同比增长 108.78%。2026 年第一季度，公司营收达 194.96 亿元，同比增长 192.12%，归母净利润 57.35 亿元，同比增长 262.28%。其中，高速光模块收入为 184.48 亿元，占总收入的 94.6%。

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