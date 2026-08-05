火狐 Firefox 浏览器 153.0.3 更新：在 Win10/Win11 上修复快捷方式被标记不信任问题

IT之家 8 月 5 日消息，Mozilla 昨日（8 月 4 日）发布公告，宣布为火狐 Firefox 浏览器推出 153.0.3 版本更新，重点改进在 Windows 10、Windows 11 系统上，浏览器快捷方式被标记为不受信任的问题。

IT之家附上 Firefox 浏览器 153.0.3 版本更新日志内容如下：

新增功能

增强智能窗口，推荐列表会显示更多内容，方便用户查找历史记录和切换到已打开的标签页。

修复

修复了从 Blob URL 加载媒体的网站上音频和视频无法播放或播放卡顿的问题。

修复了从 Firefox 拖到桌面的 Internet 快捷方式在 Windows 系统中会被标记为不受信任的问题，该问题会导致每次打开快捷方式时都出现安全警告。

修复了当侧边栏隐藏且密码管理器因企业策略而被关闭后，书签、历史记录和其他侧边栏无法打开的问题。

修复了在扩展内容脚本添加了事件监听器的页面上，开发者工具中检查器频繁崩溃的问题。