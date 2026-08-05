首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 软件之家>便捷上网

火狐 Firefox 浏览器 153.0.3 更新：在 Win10/Win11 上修复快捷方式被标记不信任问题

2026/8/5 10:05:32 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，Mozilla 昨日（8 月 4 日）发布公告，宣布为火狐 Firefox 浏览器推出 153.0.3 版本更新，重点改进在 Windows 10Windows 11 系统上，浏览器快捷方式被标记为不受信任的问题。

IT之家附上 Firefox 浏览器 153.0.3 版本更新日志内容如下：

新增功能

  • 增强智能窗口，推荐列表会显示更多内容，方便用户查找历史记录和切换到已打开的标签页。

  • 智能窗口无需将问题转交给搜索引擎，助手可以直接使用 Exa 的网络搜索结果回答问题。

修复

  • 修复了从 Blob URL 加载媒体的网站上音频和视频无法播放或播放卡顿的问题。

  • 修复了从 Firefox 拖到桌面的 Internet 快捷方式在 Windows 系统中会被标记为不受信任的问题，该问题会导致每次打开快捷方式时都出现安全警告。

  • 修复了当侧边栏隐藏且密码管理器因企业策略而被关闭后，书签、历史记录和其他侧边栏无法打开的问题。

  • 修复了在扩展内容脚本添加了事件监听器的页面上，开发者工具中检查器频繁崩溃的问题。

  • 修复了 Windows 系统上一个罕见的问题：在 Firefox 进行部分更新后启动，可能会导致安装损坏且无法启动。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Firefox浏览器

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知