火狐 Firefox 浏览器 153.0.3 更新：在 Win10/Win11 上修复快捷方式被标记不信任问题

IT之家 8 月 5 日消息，Mozilla 昨日（8 月 4 日）发布公告，宣布为火狐 Firefox 浏览器推出 153.0.3 版本更新，重点改进在 Windows 10、Windows 11 系统上，浏览器快捷方式被标记为不受信任的问题。
IT之家附上 Firefox 浏览器 153.0.3 版本更新日志内容如下：
新增功能
增强智能窗口，推荐列表会显示更多内容，方便用户查找历史记录和切换到已打开的标签页。
智能窗口无需将问题转交给搜索引擎，助手可以直接使用 Exa 的网络搜索结果回答问题。
修复
修复了从 Blob URL 加载媒体的网站上音频和视频无法播放或播放卡顿的问题。
修复了从 Firefox 拖到桌面的 Internet 快捷方式在 Windows 系统中会被标记为不受信任的问题，该问题会导致每次打开快捷方式时都出现安全警告。
修复了当侧边栏隐藏且密码管理器因企业策略而被关闭后，书签、历史记录和其他侧边栏无法打开的问题。
修复了在扩展内容脚本添加了事件监听器的页面上，开发者工具中检查器频繁崩溃的问题。
修复了 Windows 系统上一个罕见的问题：在 Firefox 进行部分更新后启动，可能会导致安装损坏且无法启动。
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