特斯拉电动重卡 Semi 将进军欧洲，任命法国业务拓展负责人

IT之家 8 月 5 日消息，特斯拉正在采取重大措施，将其商用车业务扩展到北美以外的市场。在德国市场出现早期销售线索后，特斯拉商用车业务如今正式进军法国市场。

据 EVwire 报道，特斯拉已经任命了一名专门负责业务拓展的经理，负责在法国市场推动特斯拉 Semi 电动卡车的商业化落地。Jean-William Dubal 是特斯拉内部提拔的员工，此前负责法国地区企业客户关系管理。他近日在 LinkedIn 上确认了自己的新职位，并表示：“在过去几年里，我一直支持企业实现车队电动化转型。如今，我很高兴继续这段旅程，并宣布自己在特斯拉担任法国特斯拉 Semi 上市推广业务拓展经理的新角色。”

IT之家注意到，此次招聘行动是在去年秋季特斯拉公布升级版特斯拉 Semi 之后展开的。这款改进后的 8 级重型卡车专门针对大规模商业化生产设计，未来将在特斯拉位于内华达超级工厂附近的专用生产设施中制造。

升级版特斯拉 Semi 提供两种电池版本：标准续航版可提供 325 英里（约 523 公里）的续航能力，长续航版则能够在 8.2 万磅（约 37.2 吨）的满载总组合重量下行驶 500 英里（约 805 公里）。

动力方面，新款 Semi 采用后轴三电机布局，可提供强劲的牵引力。

车内设计同样针对长途运输需求进行了优化。驾驶舱采用中央驾驶位布局，两侧配备两块 16 英寸触控屏，同时提供无线手机充电功能、易于取用的杯架，以及重新设计的侧窗，以方便车队收费管理和驾驶员沟通。

安全配置也是特斯拉 Semi 从设计之初就重点考虑的部分。车辆配备 10 个外部摄像头以及一个车内摄像头，可支持包括自动紧急制动在内的主动安全辅助功能。未来，随着特斯拉将 Full Self-Driving（FSD）软件引入 Semi，这些摄像头还将用于实现更高级别的无人驾驶能力，从而降低长途货运司机的疲劳程度。

特斯拉开始扩大欧洲商用业务团队，意味着其内华达州生产规模可能已经达到一定水平，能够在满足北美车队订单的同时，开始承接国际市场需求。目前，特斯拉已经积累了大量北美商业客户订单。

早期车队用户包括百事公司和菲多利（Frito-Lay）等企业，这些公司多年来已经在美国进行了大量实际道路测试。不过，新订单的正式交付将在今年开始进入市场。经过针对欧洲法规的小幅调整后，特斯拉 Semi 将满足欧洲道路法规要求，预计最早将在 2027 年左右开始登陆欧洲市场。

特斯拉正在慕尼黑、法国等重要货运市场建立本地化销售团队，这表明该公司已经准备好进一步扩大电动重卡业务，并向全球市场推进。

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