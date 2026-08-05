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微软酝酿 Win11 26H2 更新，版本号将升至 Build 26340.x

2026/8/5 10:19:19 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，科技媒体 The WinCentral 昨日（8 月 4 日）发布博文，报道称微软计划面向 Experimental 通道 Windows Insider 项目成员，推送 Windows 11 26H2 Build 26340.xxxx 预览版。

IT之家注：基于微软目前的发行策略，Windows 11 的三大版本分支如下：

  • Windows 11 24H2：源码分支属于鍺（Germanium），Build 版本号前缀为 26100

  • Windows 11 25H2：源码分支属于鍺（Germanium），Build 版本号前缀为 26200

  • Windows 11 26H2：源码分支属于鍺（Germanium），Build 版本号前缀为 26300

不过该媒体挖掘 Windows 11 最新预览版 Build 26300.9032，在 C:\Windows\servicing\Packages 路径下，发现了 Ge-26340 的引用字符串。

对此该媒体认为，微软后续可能通过启用包（Enablement Package）KB5122776 方式推送，将目前 Windows 11 26H2 预览版升级到 Build 26340 前缀中。

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关键词：Win11微软

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