微软酝酿 Win11 26H2 更新，版本号将升至 Build 26340.x

IT之家 8 月 5 日消息，科技媒体 The WinCentral 昨日（8 月 4 日）发布博文，报道称微软计划面向 Experimental 通道 Windows Insider 项目成员，推送 Windows 11 26H2 Build 26340.xxxx 预览版。
IT之家注：基于微软目前的发行策略，Windows 11 的三大版本分支如下：
Windows 11 24H2：源码分支属于鍺（Germanium），Build 版本号前缀为 26100
Windows 11 25H2：源码分支属于鍺（Germanium），Build 版本号前缀为 26200
Windows 11 26H2：源码分支属于鍺（Germanium），Build 版本号前缀为 26300
不过该媒体挖掘 Windows 11 最新预览版 Build 26300.9032，在 C:\Windows\servicing\Packages 路径下，发现了 Ge-26340 的引用字符串。
对此该媒体认为，微软后续可能通过启用包（Enablement Package）KB5122776 方式推送，将目前 Windows 11 26H2 预览版升级到 Build 26340 前缀中。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。