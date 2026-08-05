《黑神话：悟空》史低价：全平台数字版本即将开启七折优惠

IT之家 8 月 5 日消息，《黑神话》系列游戏官方微博今日宣布，《黑神话：悟空》全平台数字版本（标准版、豪华版、豪华升级包）即将开启七折优惠。此次为本作发售以来第三次官方折扣，创下最新史低价格。

IT之家附各平台具体打折时间如下：

PlayStation Store：8 月 12 日 - 8 月 26 日

微软商店、Steam、Epic 游戏商城、WeGame：8 月 12 日 0 时 - 8 月 25 日 24 时（北京时间）

《黑神话：悟空》是由杭州游科互动科技有限公司开发的西游题材动作角色扮演游戏，于 2024 年 8 月 20 日正式登陆 PC 、PS5 平台。该作通常被媒体称为“中国首款 3A 游戏”。在发售三天后，该作的全平台销量超过 1,000 万套，打破中国游戏历史纪录。2024 年 11 月，获得 TGA 年度游戏提名。11 月 22 日，《黑神话：悟空》获得 2,024 金摇杆奖终极年度游戏和最佳视觉设计奖。2024 年 12 月，获得 TGA 最佳动作游戏、玩家之声奖。

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