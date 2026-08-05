基于苹果 WebKit 的浏览器被披露安全风险，恐泄露 iOS / macOS 用户网络信息

IT之家 8 月 5 日消息，网络安全博客 Mysk 昨日（8 月 4 日）发布博文，披露称在 iOS 和 macOS 系统中，基于 WebKit 引擎的浏览器存在 DNS 预取、通行密钥验证与 WebTransport 三个漏洞，被黑客利用可泄露用户网络信息。

研究人员 Talal Haj Bakry 与 Tommy Mysk 在报告中指出，基于 WebKit 的浏览器可以通过 WKWebsiteDataStore.proxyConfigurations，把网页流量转发至代理服务器。

根据苹果设计规范，网页发起的所有网络连接都应经过代理，网站只能看到代理服务器的 IP 地址。但研究人员发现，WebKit 的 3 项功能会绕过应用配置的代理，直接从设备发起网络请求：

DNS prefetching：通过设备的常规 DNS 路径解析域名，泄露用户真实 DNS 服务器。iOS 自 iOS 26.0 起支持该功能。

WebAuthn Related Origin Requests：由操作系统凭据服务直接获取验证文件，暴露设备真实 IP 地址。该功能于 iOS 18.0 引入。

WebTransport：建立绕过代理的 HTTP/3 连接，暴露设备真实 IP 地址。该功能随 iOS 26.4 公开发布。

这些泄露路径可能绕过代理或 iCloud Private Relay，暴露用户的真实 IP 地址，或让域名查询走向常规 DNS 路径。

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