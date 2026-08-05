我国成功发射东方慧眼高光谱 01、02 星，搭载“绿水青山大模型”

IT之家 8 月 5 日消息，据央视新闻报道，北京时间 2026 年 8 月 5 日 10 时 38 分，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将东方慧眼高光谱 01、02 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

IT之家注意到，此次任务是捷龙三号运载火箭的第 12 次飞行。

据长江日报报道，李德仁院士领衔研发的“东方慧眼”智能遥感星座高光谱 01 星、02 星（又名“金山星”“银山星”）于去年 11 月中旬顺利通过相机与整星出厂评审。

湖北珞珈实验室发布的“东方慧眼”智能遥感卫星系统是全球首个天地一体化智能遥感卫星系统。这两颗卫星均为 300 多公斤的轻量化设计，重量仅为欧美同类卫星的五分之一，却搭载 22 个谱段的高光谱载荷，具备 5 米级分辨率探测能力，实现“轻体量、高性能、低成本”的技术突破。

这两颗 AI 卫星搭载“绿水青山大模型”，能在太空中在轨完成数据“加工”，直接输出智能分析结果，大幅提升服务时效。卫星采用 780 公里严格回归轨道设计，按 24 小时稳定运营标准打造，5 天即可完成一次全球完整扫描。

双星入轨后将与已在轨的东方慧眼高分 01 星（烟台二号）组网，形成普查 + 详查示范服务系统，既能实现山东地区高精度观测，也能对全球陆地和海洋开展稳定宏观监测。