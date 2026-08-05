Counterpoint：今年上半年全球高端智能手机份额达 29% 创历史新高，苹果、三星领头

IT之家 8 月 5 日消息，Counterpoint Research 的报告显示，2026 年上半年，全球高端智能手机市场（批发平均售价 600 美元（IT之家注：现汇率约合 4,058 元人民币）及以上）保持韧性，销量同比增长 5% ，在整体智能手机市场中的销量占比从 2025 年上半年的 25% 升至创纪录的 29% 。

高端细分市场份额提升主要由于内存价格上涨对中低端机型市场影响更大，而高端手机厂商能够通过更高的利润率和减少促销活动更好地消化成本，在市场环境严峻的情况下仍维持了需求。

高级分析师 Harshit Rastogi 表示，内存和零部件成本上涨正在重塑智能手机定价，也为厂商加速高端化创造了机会。随着中端安卓智能手机价格上涨，其与高端设备（尤其是老款或折扣旗舰机型）的价格差距正在缩小，这让旗舰手机成为消费者更优的升级选择。为推动这一转型，厂商正在扩大以旧换新、融资和回购项目以提升产品可负担性，三星还将其 Galaxy Forever 项目扩展到多个市场，让旗舰设备更容易获得消费者青睐。

* 注：高端细分市场包含批发价格 600 美元（现汇率约合 4,058 元人民币）及以上的智能手机

2026 年上半年高端细分市场品牌亮点：

苹果 ：2026 年上半年同比增长 9% ，占据该细分市场 65% 的份额，增长得益于 iPhone 17 系列，基础型号需求稳定。

三星 ：尽管 Galaxy S26 系列发布时间较晚，但上半年仍实现 3% 的同比增长，占据该细分市场 18% 的份额。行业首创的隐私显示屏是该系列的核心差异化卖点，Ultra 贡献了 Galaxy S26 系列一半以上的销量。

OPPO ：高端细分市场增长率达到 69% ，为品牌中最高，Find X9 系列是主要增长动力，2026 年 4 月对系列的补充也带来了进一步增长动力。

vivo：上半年同比增长 20% ，X300 系列表现优于前代产品。

高级分析师 Karn Chauhan 表示，高端化将成为智能手机行业的核心战略，行业重心从出货量转向价值和利润最大化，厂商瞄准更高价格区间以在艰难市场中保护利润率。另一方面，更长的换机周期促使消费者为获得更长使用寿命而投资高端设备。

预计 苹果和三星 将凭借在发达市场的稳固地位、整合生态系统和品牌价值，保持在高端细分市场的领先地位。在中国，华为和小米在拓展高端产品组合、强化生态系统产品供应，也具备在更高价格区间获取份额的良好位置。