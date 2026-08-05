报告称 2026 普利策奖 5 个获奖和 3 个入围项目披露使用 AI 创新高

IT之家 8 月 5 日消息，尼曼新闻实验室（Nieman Lab）于 8 月 3 日发布博文，报道称 2026 年普利策奖共有 5 个获奖项目和 3 个入围项目披露使用 AI，数量创纪录。

IT之家注：普利策奖是美国新闻界、文学和音乐创作领域的最高荣誉奖项。第 110 届普利策奖于 2026 年 5 月 4 日在美国纽约哥伦比亚大学正式揭晓，全面表彰了过去一年在新闻与文学艺术领域表现杰出的重大报道与创作。

普利策奖管理人玛乔丽 · 米勒（Marjorie Miller）表示，新闻业逐渐减少对人工智能工具的顾虑，越来越多的媒体使用 AI 收集资料和分析数据，但是参评普利策奖的作品，不应依赖人工智能写作或编辑。

《华尔街日报》在 2025 年夏季得州克尔县洪灾后，编写爬虫抓取县政府网站上的全部公开会议纪要、议程和文字记录。

团队借助内部工具 WSJPT 汇总每份文件的每一页，再结合大语言模型和自然语言处理（NLP）技术筛选历次洪灾记录。

《明尼苏达星论坛报》使用 ChatGPT 翻译了一名女枪手用伪西里尔字母书写的日记，然后请语言专家审核了翻译结果。

《纽约时报》调查美国证券交易委员会自 2017 年以来的加密货币执法行动，下载超过 10,000 份文件，包括数千份监管新闻稿和 700 多起联邦诉讼。记者先用数月时间人工阅读和分类全部材料，之后才用 GPT-5 复查分类结果。