微软宣布在华盛顿州雷德蒙德总部裁员 605 人，9 月 4 日生效

IT之家 8 月 5 日消息，华盛顿州就业安全部最新公示的微软《工人调整和再培训通知》文件显示，微软决定永久裁撤位于雷德蒙德总部园区的 493 个岗位，以及普吉特湾地区的 112 个远程岗位，共计 605 人（生效日期为 2026 年 9 月 4 日）。

此次裁员是微软全球更大规模重组计划的一部分。微软已经宣布将在全球范围内裁减约 4800 个岗位，约占其全球 22 万员工总数的 2.1%（裁员主要波及 Xbox 游戏部门与销售团队）。

Xbox 部门在此次调整中受到较大冲击，约有 1600 个岗位被裁撤。Xbox 负责人阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）在致员工的备忘录中坦言“我们目前的业务并不健康”。微软还计划在 2027 财年内于 Xbox 部门再裁减 1600 个岗位。

微软首席人事官艾米 · 科尔曼（Amy Coleman）在全员备忘录中表示，此类决策并非易事，公司会不断寻求减少裁员需求的方法。她明确指出，此次被裁撤的岗位不会被人工智能取代，但 AI 确实在改变工作的方式。微软总裁布拉德 · 史密斯（Brad Smith）向《西雅图时报》表示，尽管进行了裁员和买断，公司在华盛顿州的整体员工规模仍稳定在约 5.2 万人。

此次裁员发生在微软 2026 财年（截至 6 月 30 日）结束之后。在此之前的几个月，微软曾提供买断方案，向 8750 名符合条件的员工提供自愿退休计划，其中约 30% 的员工接受了该方案。而在 2025 年，微软已累计裁员约 15000 人。

微软在 WARN 通知中确认，此次决策为最终决定且预计为永久性裁员，相关设施不会因该决定而关闭。部分受影响职位可能转移至其他地点的微软实体，但被裁员工无权通过“撞岗”方式顶替未被裁撤的同事。微软已于 7 月 6 日通过电子邮件向所有受影响员工以及事发地点的市、县民选官员发送了通知。

IT之家注：《工人调整和再培训通知》（WARN）法案是美国联邦法律，要求雇主在进行大规模裁员或工厂关闭时，必须提前 60 天向受影响员工及州政府发出书面通知。

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