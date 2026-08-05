阿里云上线 One Key MCP 服务：兼容 Qoder、Codex 等，可一键调用多家 MCP 服务

IT之家 8 月 5 日消息，阿里云今日宣布上线 One Key MCP 服务。开发者可通过统一的阿里云百炼 API Key 调用所有生态伙伴 MCP 服务，兼容 Qoder、Codex、Claude Code、Cursor 等主流 Coding Agent，简化多 MCP 服务的接入、鉴权与计费管理流程。

此前开发者接入不同 MCP 服务需分别申请凭证、配置鉴权并完成联调；服务数量增加后，接入和维护成本也随之上升。One Key MCP 将流程集中至阿里云百炼平台，提供五项核心能力：

统一密钥：减少不同服务商的凭证申请与配置；

平台内无感开通：无需跳转多个服务商控制台；

统一计量与账单：便于企业查看用量与对账；

多框架适配：支持 CLI 和公网服务地址调用；

安全管控：全链路加密及 API Key 黑白名单 IP 访问限制。

官方表示，One Key MCP 服务首批包含 14 家合作伙伴，覆盖六大领域：

电商供应链：1688 提供供应商匹配、智能选品和采购寻源

时空与环境数据：高德云图、青悦信息提供时空、交通及环境监测数据

金融投资：东方财富、恒生聚源、今日投资、盈米基金-且慢 AI、龙柏数据覆盖金融信息与投资分析

法律合规：得理科技、e 签宝支持法律检索与电子签约

产业与企业数据：北京上奇数字科技提供产业及企业数据查询

物流与车辆：秀派科技、安那其科技、网尚科技覆盖物流轨迹与车辆数据

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