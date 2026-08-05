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阿里云上线 One Key MCP 服务：兼容 Qoder、Codex 等，可一键调用多家 MCP 服务

2026/8/5 15:51:40 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 8 月 5 日消息，阿里云今日宣布上线 One Key MCP 服务。开发者可通过统一的阿里云百炼 API Key 调用所有生态伙伴 MCP 服务，兼容 Qoder、Codex、Claude Code、Cursor 等主流 Coding Agent，简化多 MCP 服务的接入、鉴权与计费管理流程。

此前开发者接入不同 MCP 服务需分别申请凭证、配置鉴权并完成联调；服务数量增加后，接入和维护成本也随之上升。One Key MCP 将流程集中至阿里云百炼平台，提供五项核心能力：

  • 统一密钥：减少不同服务商的凭证申请与配置；

  • 平台内无感开通：无需跳转多个服务商控制台；

  • 统一计量与账单：便于企业查看用量与对账；

  • 多框架适配：支持 CLI 和公网服务地址调用；

  • 安全管控：全链路加密及 API Key 黑白名单 IP 访问限制。

官方表示，One Key MCP 服务首批包含 14 家合作伙伴，覆盖六大领域：

  • 电商供应链：1688 提供供应商匹配、智能选品和采购寻源

  • 时空与环境数据：高德云图、青悦信息提供时空、交通及环境监测数据

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关键词：阿里云MCPQoderCodex

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