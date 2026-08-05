湖南网信通报网传“外卖员朝餐食吐口水”：系摆拍博流量，涉事 3 人已被行拘

IT之家 8 月 5 日消息，今天（5 日）下午，美团“小团有话说”援引湖南网信通报称，最近，网传“外卖员朝餐食吐口水”视频引发关注。经湖南警方调查核实，该视频系三人为博取流量蓄意摆拍，目前涉事人员均已被依法行政拘留，相关账号已被平台关停。

案件办理过程中，办案民警对三名涉案人员开展法治教育。三人认识到自身行为的违法性，主动下架相关视频，并就其行为造成的不良社会影响公开致歉。目前，刘某、代某、尹某三人均被公安机关依法处以行政拘留，涉事自媒体账号也已被平台关停处置。

IT之家从通报中获悉，湘江新区公安局网安部门在网络巡查中发现该条疑点重重的视频，第一时间开展溯源核查。办案民警调取现场周边监控开展比对，发现视频拍摄现场存在明显不符合真实送餐流程的细节，初步判断该视频属于人为摆拍炒作。

经警方查实，该视频由刘某、代某策划炮制。二人为提升自媒体账号热度，蓄意制造行业冲突类题材，邀约尹某配合出演。三人分工协作，拍摄出“外卖员向餐品吐口水”的虚假视频后对外发布扩散，借制造恶性假象收割流量。

案件办理过程中，办案民警对三名涉案人员开展法治教育。三人认识到自身行为的违法性，主动下架相关视频，并就其行为造成的不良社会影响公开致歉。目前，刘某、代某、尹某三人均被公安机关依法处以行政拘留，涉事自媒体账号也已被平台关停处置。