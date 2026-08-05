长城汽车魏牌 CEO 赵永坡：蓝山没有停产，计划今年 Q4 推出蓝山全新产品

IT之家 8 月 5 日消息，长城汽车魏牌 CEO 赵永坡今日发布关于蓝山产品推新的通告。

赵永坡表示，随着魏牌的新车型上市，收到一部分说蓝山停产的消息，在此给大家汇报下：

蓝山是魏品牌在 SUV 领域的重要支撑，受到了十几万用户的选择与好评。该车没有停产，也没有停产规划。海外市场正在热销，国内市场的产品更新与迭代也正在进行，计划 26 年的 Q4（第四季度）会推出蓝山的全新产品，该产品将是 SUV 品类的创新突破，敬请期待！ 再次感谢大家的支持与信任，魏牌会始终秉承长期主义的理念，服务好我们的每一位用户。

魏牌蓝山最新的车型是魏牌全新蓝山智能进阶版，据IT之家此前报道，该车于 2025 年 12 月 22 日正式上市，是长城首款搭载 VLA 大模型的大六座插混 SUV，全系四驱，提供 3 款配置。

四驱 Max：统一零售价 29.98 万元，限时焕新价 27.58 万元

四驱 Max+：统一零售价 31.18 万元，限时焕新价 28.78 万元

四驱 Ultra 黑武士：统一零售价 32.68 万元，限时焕新价 30.28 万元

魏牌全新蓝山智能进阶版长宽高分别为 5156/1980/1805mm，轴距为 3050mm；升级全新一代辅助驾驶系统 CP Master，Thor-U 芯片拥有 700TOPS 算力，同时搭载 27 个智慧传感器。