夏普发布 AQUOS wish6 入门级手机：6.6 英寸 120Hz 屏，搭载联发科天玑 6300 + 5000mAh 电池

IT之家 8 月 5 日消息，夏普今日宣布推出其面向入门市场的 5G 智能手机“AQUOS wish6”。

作为该系列的第 6 代产品，AQUOS wish6 以“恰到好处，丰富多彩”为理念，计划于 9 月中旬起陆续上市，价格届时公布。

AQUOS wish6 配备了一块约 6.6 英寸的 HD+（IT之家注：720×1612） 120Hz 刷新率液晶屏，其峰值亮度提升至约 1000 尼特，相比前代 AQUOS wish5 近乎翻倍。

机身结构上，AQUOS wish6 通过在框架中嵌入金属部件，该机在保持机身薄型化的同时，弯曲强度相比前代提升了约 20%。其机身尺寸约为 165×76×8.3 毫米，重约 189 克。

作为一款强调耐用性的入门机型，AQUOS wish6 具备 IPX5/X8/X9 级防水和 IP6X 级防尘性能。同时，它也通过了基于美国国防部采购标准“MIL-STD-810H”的 18 项测试，并完成了从 1.22 米高度向混凝土表面 26 个方向跌落的测试。此外，该机支持使用家用洗手液清洗及用 70% 酒精湿巾擦拭。

核心配置方面，AQUOS wish6 搭载了联发科天玑 6300 处理器，配备 4GB 运行内存和 128GB 存储空间，内置 5000mAh 电池，并搭载智能充电功能以抑制电池老化。

其他方面，该机采用了后置 5010 万像素主摄（F1.8），前置 800 万像素摄像头（F2.0）。该机预装 Android 16 操作系统，承诺提供最多两次大版本升级和长达四年的安全更新；支持指纹及人脸识别、FeliCa（手机钱包）、nanoSIM+eSIM 双卡双待、最大 2TB microSD 卡扩展和 3.5mm 耳机接口等功能。

AQUOS wish6 还加强了安全与 AI 功能，内置“防犯警报”功能，摇晃手机即可发出大音量警报声，并自动向预设的紧急联系人拨打电话及发送带位置信息的短信。

它还支持 AI 通话分析功能，可根据过往诈骗案例，在检测到可疑电话时向用户发出警告。该机还首次在 AQUOS wish 系列中加入了限制国际电话的功能，以防范国际电话诈骗。同时，AI“电话助手”可在用户无法接听时，自动将留言内容转为文字。