中国影像品牌在日首家直营旗舰店，影石东京浅草店官宣 8 月 8 日开业

IT之家 8 月 5 日消息，影石海外社媒官宣，日本首家直营旗舰店将于 8 月 8 日在东京浅草正式开业，影石也将成为首个在日本开设直营旗舰店的中国影像品牌。

门店坐落于东京文化地标浅草寺旁，区域年客流量超 3000 万人次，店内特别打造浅草寺大型立体模型，顾客可以上手体验影石全系产品。IT之家从官方获悉，该门店 7 月 25 日已启动试营业。

据悉，开业当天日本国民级 IP 形象 Hello Kitty 将以“一日店长”身份亮相，参与剪彩仪式。影石创始人刘靖康表示，“非常激动能在浅草开设我们在日本的第一家品牌店，浅草直营店不仅仅是销售终端，更是让用户亲身感受影像科技、激发创作灵感的体验空间。”

影石的产品覆盖日本约 1500 家线下量贩店，线上则通过亚马逊、乐天等主流电商平台触达本土用户，建立起覆盖多元消费场景的全渠道布局。

据IT之家了解，影石的“十年之作”影石 X6 全景相机将于 8 月 12 日 20:00 正式登场。结合此前爆料，这款相机在录制 8K 30 FPS 全景视频时，最长续航可达 140 分钟。支持 PureVideo 视频模式，可提升低光环境下的画质表现，配备升级版可换镜头方案。

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