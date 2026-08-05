999 → 480 元随时结束：鸿蒙智选 Hitick 7 系 Pro 剃须刀直降，配无线清洁舱

鸿蒙智选 Hitick 高速智能剃须刀 7 系 Pro 支持鸿蒙智联，配反向供电无线全能清洁舱。

支持 18 万次 / min 闪剃 + AI SKIN 2.0 肌能感压，配专利月牙弧面双环刀网 2.0 + 银离子抑菌亲肤球面刀头 2.0。

180 分钟长续航，差旅无忧。

官方定价 999 元，日常大促价 799 元（点此查看华为官网）。

今日“华为京东自营旗舰店”开启限时晒单狂促：

按下方步骤下单实付 690 元

赠 199 元小适养发吹风机

小红书 / 抖音/B站晒单返 200 元（E 卡或钱包余额随机）*

京东晒单再返 10 元

折合仅需 480 元到手剃须刀 + 吹风机全套，远低闲鱼等二手平台售价（闲鱼 599~750 元左右）。

先领京东惊喜红包： 点此领取 （进入会场 自动 领，大概率能领到 1000-80 元红包）

剃须刀需“以旧换新”加购物车（以旧换新 → 个护健康 → 电动牙刷 不回收 ）

凑单品加购物车 1 件，一起下单即可：

部分小伙伴可能只领到了 800-60 元惊喜红包，可按以下方案凑单，剃须刀实付 695 元，返现后折合 485 元，也是闭眼囤好价：

* 赠品“200 元购物津贴”中有详细晒单规则，到货后第 8~30 天可申请，余额可提现/ E 卡有效期 2 年。

清洁仓（不支持充电）：刀头免拆，整机插入后即可全面清洁刀网刀片。

每次清洗后，清洁液舱自动过滤回收胡茬，支持瀑布式高压循环喷淋去除顽渍。

华为智慧生活 App 上支持开启清洁托管，默认 7 剃 1 洗，第 7 次插入清洁舱后即可自动启动清洁，同时支持清洁频率自行修改。

舱内的清洁液可循环使用，单盒清洁液约可使用 10 次（约 1 个季度换 1 次）。

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