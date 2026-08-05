华硕、技嘉全面上调显卡价格，RTX 5090D V2 系列涨价 4000~4500 元

IT之家 8 月 5 日消息，据博板堂今日爆料，华硕、技嘉正式执行 8 月新一轮价格调整政策，涉及英伟达 GeForce RTX 50 系列及 AMD Radeon 系列显卡全线型号。本轮调价是继 7 月下旬各品牌封仓、暂停出货后的首次大规模价格更新。
华硕显卡方面：
英伟达 RTX 5090D V2 系列价格调涨 4500 元；
RTX 5080 与 RTX 5070 Ti 系列上涨 1500 至 1700 元；
RTX 5070 及 RTX 5060 Ti 16GB 系列上涨 1000 元；
RTX 5060 Ti 8GB 系列上涨 650 至 700 元；
RTX 5060 8GB 系列上涨 600 至 680 元；
RTX 5050 系列上涨 600 元；
RTX 3060 系列上涨 950 元；
RTX 3050 系列上涨 300 元。
AMD RX 9070 XT 上涨 1150 元；
RX 9060 XT 8GB 上涨 500 至 650 元；
RX 7650 GRE 上涨 330 元。
技嘉显卡方面，8 月执行的城代价格调整同样涉及全线型号。其中：
RTX 5090D V2 上涨 4000 元；
RTX 5080 与 RTX 5070 Ti 系列上涨 1400 至 1500 元；
RTX 5070 系列上涨 1000 至 1050 元；
RTX 5060 Ti 16GB 及 8GB 系列上涨 580 至 650 元；
RTX 5060 与 RTX 5050 系列上涨 550 至 620 元；
RTX 3060 12GB 系列上涨 800 元；
RTX 3050 6GB 系列上涨 300 元；
AMD 系列整体上涨 200 至 650 元不等。
此轮涨价的直接推手是上游显存成本持续攀升。自 7 月下旬起，英伟达已向 AIC 合作伙伴发出涨价通知，涉及全线 GeForce 产品。
公开报道显示，GDDR7 显存每 2GB 价格上涨近 20 美元，按此计算，16GB 显卡的显存成本增加约 152 美元（IT之家注：现汇率约合 1,028 元人民币）。
受涨价预期影响，华硕、技嘉、微星、七彩虹等品牌自 7 月 25 日后全面封仓、暂停批量出货。目前终端市场已出现明显波动，RTX 5060 报价已涨至 2700 至 3100 元，较涨价前上涨约 800 元。
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