“平民版”兰博基尼 Urus？奥迪确认新一代 Q8 已经立项

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 motor1 今天（5 日）报道，奥迪全球 CEO 高德诺确认，第二代 Q8 已正式获准立项。自初代 BMW X6 于 2007 年开创先河以来，轿跑 SUV 早已从一阵风潮变成利润丰厚的成熟市场，豪华品牌趋之若鹜，中外主流品牌也纷纷加入其中。

据IT之家了解，高德诺于 2023 年 9 月接任 CEO 时，奥迪并未决定是否为 Q8 开发继任车型。随后，新管理层改变了方向，正式为换代项目开绿灯。高德诺表示：“我加入奥迪时，惊讶地发现公司还没有决定推出（Q8 的）继任车型，但我们改变了决定。”

高德诺只透露新车会在“较近的将来”问世。新款 Q8 目前尚未现身路试，报道认为预计 2030 年前上市，最早也要等到 2028 年。此外，新车是否会沿用奥迪 Concept C 概念车和奥迪 Nuvolari 开创的最新设计语言，目前也暂时无法确定，原因在于汽车造型通常会在上市前数年定稿，Q8 可能早已错过采用新风格的时间窗口。

如果没有赶上设计转型，第二代 Q8 大概率仍会沿用熟悉的思路，也就是在 Q7 基础上换用更加低矮倾斜的车顶，并以远低于保时捷轿跑版卡宴、兰博基尼 Urus 的价格提供相近定位。

新一代 Q8 预计仍将在斯洛伐克布拉迪斯拉发生产，与共享平台的其他车型共线组装。

奥迪已经决定为新款 Q7 和品牌首款 Q9 推出 S 高性能版本，因此搭载 V8 发动机的新一代 SQ8 大概率也不会缺席。至于性能更加彻底的 RS Q8 是否会继续推出，目前仍言之过早。不过报道认为，保时捷卡宴和兰博基尼 Urus 等更高端姊妹车型已经提供了成熟的技术基础，奥迪没有理由轻易放弃 RS Q8。