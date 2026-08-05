国产首款 7 速 AMT 自动挡巡航摩托车 2027 款赛科龙 AQS401 上市，21988 元

IT之家 8 月 5 日消息，赛科龙今日宣布推出 2027 款 AQS401，官方指导价 21988 元。

新车最大亮点是搭载了国产首款量产 7 速 AMT 自动变速箱，相比上一代的 6 速 AMT 增加一个挡位。此外，2027 款 AQS401 还对动力系统、智能安全配置和骑行舒适性进行了全面升级。

外观方面，2027 款 AQS401 延续了美式运动巡航设计语言，提供时光白、钛空银、曜石黑三款配色。车身尺寸为 2175×845×1145mm，轴距 1480mm，座高 720mm，整备质量 185kg。IT之家注意到，新车对骑行三角进行了重新优化，加长了后挡泥板，并采用加长双座收窄坐垫。

2027 款 AQS401 搭载 401cc 双缸水冷八气门发动机，最大功率 34kW（9500rpm），最大扭矩 37N·m（8000rpm）。传动系统采用盖茨皮带传动。在 7 速 AMT 变速箱的配合下，发动机可更长时间维持在高效运转区间。相比 6 速方案，7 个挡位齿比更绵密，高速巡航时发动机转速更低，震动和噪音相应减小，燃油经济性也有所提升。配合 17L 油箱，官方称经济工况续航可突破 400 公里。

换挡逻辑方面，2027 款 AQS401 配备独立的 TCU 变速箱控制单元，与博世 ECU 协同工作，可根据油门开度、车速和车辆动态提前判断升降挡需求。该车支持 D 挡（全自动）和 M 挡（手动拨片）两种换挡模式，每种模式均可切换 ECO（经济）与 SPORT（运动）两种动力模式。此外，标配的智控蠕行模式可在低速跟车或挪车时无需频繁控制油门。

智能安全方面，2027 款 AQS401 搭载 77GHz 毫米波雷达，实现全场景盲区监测，具体功能包括 SRW 起步预警、BSD 盲区监测、LCA 变道辅助和 RCW 后方碰撞预警。

此外，该车还配备了六轴陀螺仪姿态感应、双通道 ABS 和 TCS 牵引力控制系统。T-BOX 智能终端支持车辆定位、状态查询、摔车报警及主动救援等功能。