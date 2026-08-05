米哈游法务部：未经授权发布游戏泄密视频，两名泄密人员被判刑

IT之家 8 月 5 日消息，米哈游法务部今日发文透露，近日，米哈游旗下游戏泄密刑事案件迎来一审判决，认定B站用户苏某（账号“真不想涩涩”）及吴某（账号“风堇 lover-兜兜”）侵犯著作权罪成立，分别判处有期徒刑一年二个月（适用缓刑）及有期徒刑一年（适用缓刑）。

本案是适用两高发布的新司法解释后首例游戏泄密刑事案件：苏某侵权视频点击量达 60 余万次、吴某达 30 余万次，均已超过司法解释规定的刑事追诉标准，依法构成追诉条件，法院据此对两人作出定罪判决。

IT之家附案件回顾：

2025 年 7 月，米哈游在日常巡查中发现，B站用户苏某及吴某在未获得米哈游任何授权的情况下，持续公开发布《原神》《崩坏：星穹铁道》《绝区零》等游戏的未公开版本游戏实机视频，将尚未与玩家正式见面的角色演示、技能动画等内容提前大规模曝光于网络，相关视频在游戏社区中广泛传播。 游戏未公开内容包含尚未正式发布的角色、技能与玩法设计，是游戏开发商吸引玩家、保持游戏热度的核心资产。大规模提前泄露，不仅剥夺了玩家对新内容的期待感，也严重干扰了米哈游正常的版本发布节奏与商业安排。 米哈游发现上述行为后，随即依法向公安机关报案，公安机关立案侦查后将两名涉案人员抓捕归案。 ▲ 泄密账号“真不想涩涩”对外发布的游戏泄密视频画面之一 ▲ 泄密账号“风堇 lover-兜兜”对外发布的游戏泄密视频画面之一

2026 年 4 月 24 日，本案在全国知识产权宣传周期间公开开庭审理本案并当庭宣判。法院认定：

苏某（“真不想涩涩”）：判处有期徒刑一年二个月，适用缓刑。

吴某（“风堇 lover-兜兜”）：判处有期徒刑一年，适用缓刑。

这是两高发布新司法解释后首次适用于游戏泄密场景的刑事案件，明确了游戏泄密行为的刑事责任边界。

米哈游法务部在文末还表明了态度：