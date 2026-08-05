TikTok 与迪士尼达成合作，短视频作者可使用皮克斯、漫威、星战、FX 等版权素材进行创作

IT之家 8 月 5 日消息，刚刚，华特迪士尼与 TikTok 宣布达成一项全球短视频内容共享协议。根据双方公告，该合作计划将首先在美国市场试点，并计划后续拓展至其他地区。

参与该项目的 TikTok 创作者可以使用迪士尼旗下 IP 素材（包括皮克斯、漫威、星球大战、FX 等）进行短视频创作，而且其创作出来的短视频也将在 Disney+ 旗下竖屏短视频平台“Verts”中同步展示。

TikTok 将向创作者开放迪士尼旗下数百部电影和电视剧相关素材，让用户能够基于经典角色、故事和影视片段进行二次创作。

迪士尼表示，双方将共同运营“Disney Creator Ambassador Program（迪士尼创作者大使计划）”，为部分创作者提供激励措施、专属活动机会以及职业发展支持。TikTok 创作者将获得更多展示机会，并参与与迪士尼内容相关的创作活动。

此次合作也是迪士尼进一步布局短视频内容的一部分。迪士尼此前已经在 ESPN 的直接面向消费者流媒体服务中推出“Verts”，并计划将短视频内容引入 Disney+。迪士尼 CEO Josh D’Amaro 曾在 2026 年 5 月的投资者电话会议上表示，公司正在探索多种短视频内容形式，尤其关注年轻用户群体。

近年来，短视频正在成为用户发现娱乐内容的重要渠道。TikTok 与市场研究机构益普索（Ipsos）开展的调查显示，近半数受访者在 TikTok 上看到影视娱乐内容后会转而前往流媒体或电视观看完整影片或剧集。

TikTok 官方数据显示，去年平台用户每天平均发布约 650 万条与电影和电视剧相关的视频内容，反映出影视作品相关粉丝社区在平台上的活跃程度。

此次合作也延续了迪士尼探索生成式内容创作领域的尝试。此前，迪士尼曾计划与 OpenAI 达成一项为期三年的合作，让用户通过 OpenAI 的 Sora 视频生成平台，利用迪士尼、漫威、皮克斯和星球大战旗下超过 200 个角色、服装、道具及载具素材生成短视频。不过该项目最终因 OpenAI 关闭 Sora 相关业务而取消。

截至IT之家发稿，迪士尼与 TikTok 尚未公布此次合作涉及的财务条款。

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