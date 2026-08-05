华为全场景新品发布会一文汇总：尊界 V800/V680 正式上市，手机 / 手表 / 平板 / 电脑轮番登场

时隔两个多月，华为再度携一大波新品强势来袭 —— 今天（8 月 5 日）14:30，“尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会”如约举行。

从命名上便不难看出，本场发布会的主角非尊界旗舰 MPV 莫属，华为推出了尊界 V800 与 V680 两款新车。

与此同时，nova 16 SE、WATCH GT 7/Pro、MatePad Pro、MateBook Pro S、MateBook Pro、MateBook Fold、享界 G9 等新品也悉数亮相，覆盖手机、手表、平板、笔记本等多条产品线，阵容相当丰富。

话不多说，IT之家小编现在就带大家回顾一下发布会的内容。

一、尊界 V800/V680

咱们先从新车说起，在余承东与项兴初两位老总开场分别分享尊界的品牌成绩与发展成果之后，尊界 V800/V680 正式登场。

设计方面，尊界 V800/680 主打“尊而有势”，尊界 V800 的长宽高分别为 5495mm、2006mm、1850mm，轴距达到 3430mm，风阻系数低至 0.259。

尊界 V680 尺寸略小，长宽高为 5320mm、2006mm、1850mm，轴距 3290mm，风阻系数为 0.264。

两款车型均全系标配新一代华为巨鲸电池平台 65kWh 6C 电池包，续航表现上，V800 的 CLTC 纯电续航为 340km，综合续航达 1335km；V680 纯电续航同样为 340km，综合续航则为 1208km。

尊界 V800 与 V680 均采用“天地凝徽”全新曜日纹车标设计，车标以车身颜色为基底，可实现“色随车变”的视觉效果。

星环尾灯则采用多层晶钻映射设计，可选装全新全彩智能交互流光尾灯，内置 5032 颗灯珠，支持情景交互与 Emoji 表情包互动。

此外，尾灯还支持“一车一主题”，包括寓意大鹏乘风、扶摇万里的扶摇直上主题；寓意锦鲤起舞、万事顺意的锦鲤呈祥主题与寓意鹿行云水、天青相映的一鹿长虹主题。

尊界 V800 领航版独享“云水天青”专属设计，白色与青色双拼，车标采用珐琅工艺，手工点蓝实现一徽一印。

云水天青配色经过超 170 道处理工序，采用 6C4B 车漆工艺，镜面指数 96.3%，拥有 4.8m 手工打磨的超长腰线。

并且，内饰与车色统一色调，将云水天青的意境延展至座舱，内外一色。

包括特殊的“云水天青”在内，尊界 V800 共计提供瑞雪银红、凌云墨白、曜日金棕、破晓金黑和星耀黑 6 种车色。

内饰则有 5 色可选：云映红、月影杏、煦日棕、暖杏棕、墨阑棕。

至于尊界 V680，则提供 5 种车色、4 种内饰选择，与 V800 相比，没有云水天青，且瑞雪银红被瑞锦红所取代。

空间方面，尊界 V800/V680 主打“礼遇成序”，号称“引领 MPV 空间创新”。

其中，V800 拥有 3856mm 舱内有效空间、5.7m² 地板面积，一排腿部空间达 902mm。

独创的 L 型加高中岛能做到前后舱隔断、双域独立，集成充电、隐私储物、冰箱集成多种功能。

可选装独创私享饮吧，支持一键开合，拥有全链路安全设计，具备防干烧、防泼溅、防残留、环保健康用材。

并且，尊界 V800 还配备独创隐藏式智能电动鞋盒，位于二排乘客脚下，具备 1.2L 储物空间，支持语音、扶手屏与实体按键电动打开，配有鞋拔专属收纳位。

该鞋盒内置独创杀菌净味系统、双风扇空气内循环系统，15 分钟除臭率 90%，15 分钟真菌除菌率 70%。

此外还搭载独创三折叠桌板，自带超大化妆镜，采用素皮包裹，最大承重 10kg；支持无级悬停、横向滑动。

尊界 V800 的座椅声称从好坐、享坐升级至懂坐，配备“灵云座椅”。

座椅为全手工皮质软包，采用行业顶级小牛皮和全粒面半苯胺无铬鞣工艺，不仅有 20 层叠层设计，还有恒温加热全覆盖。

搭载独创的静谧中央气源系统，座椅按摩力度提升 3.3 倍，噪音下降 8dB，覆盖靠垫、座垫、腿托；同时还配有主动式环抱腰托和主动侧翼支撑，自适应不同身型。

尊界 V800 还打造了全方位光影空间，360° 全域灯光环绕，既有巴黎饰钉纹水晶壁，还有卷轴交互星空顶，配备智能追光系统。

同时还拥有全向隐私保护，包含电动隐私帷幔、后风挡电动隐私帷幔、高密度电动遮阳帘、智能隐私光幕玻璃与隐私声盾技术，实现声光双重隔离。

第三排座椅亦满配通风、加热与按摩功能，支持电动调节，配备独立快充与 220V 车内电源。

常规后备厢容积 758L，三排电动收纳后可扩展至 1926L，可装载 4 个 28 英寸 +3 个 20 英寸行李箱。

需要注意的是，尊界 V800 二排搭载 41.6 英寸智能投影巨幕系统，V680 则配备 21.4 英寸后排娱乐屏。

体验方面，尊界 V800/V680 主打“仁及所享”，采用全新一代超五星鸿蒙 ALPS 健康座舱，配备鸿蒙智行独创 MOFs 可吸附降解材料 2.0。

全链路空气净化系统阻隔有害气体，去除细菌病毒，配备可吸附降解材料空调滤芯、UVC 紫外线杀菌模块、负氧离子发生器与 PM2.5 过滤系统。

CO₂浓度智能检测系统自动检测车内 CO₂浓度，自动开启空调外循环，自主智能通风，消除困意。

搭载 HUAWEI SOUND ULTIMATE 华为悦彰非凡音响，41 单元扬声器的规格。

独创情绪能量舱，基于神经声学与多感官联动原理，引导情绪舒缓；定制空间音频、光影律动、座椅联动、环境联动。

支持深度助眠、专注唤醒、愉悦解压三种模式，深度助眠平均心率下降 10bpm、专注唤醒平均清醒专注指数提升 25%+、愉悦解压愉悦感平均值提升 28%+。

安全方面，尊界 V800/V680 主打“贵始于安”，拥有超硬核玄武车身，11 横 11 纵的结构。

配备五重车门解锁冗余，新增应急爆闪指示灯和童锁碰撞自动解锁。

采用全新一代全向立体融合感知系统，拥有 6 激光雷达矩阵，全车配有 40 个传感器。

主动安全再进阶，独创辅助驾驶系统对轮端的全向直控，紧急过度转向主动纠偏。

性能方面，尊界 V800/V680 主打“合以致远”，既是行业首款 800V 全主动悬架 MPV，也是行业首款线控转向 MPV，搭载全新一代途灵龙行平台 MAEXTRO 专属定制。

采用面向 L3 自动驾驶的原生整车架构，以全感知、全冗余、全融合作为底层设计准则。

自动驾驶的计算冗余架构采用双组传感器、双连接器、双 SoC 芯片、双路电源四重备份。当单一路径出现故障，支持冗余系统无缝接管。

价格方面，尊界 V680 尊享版售价 64.8 万元，V800 尊享版售价 76.6 万元，行政版售价 86.6 万元，领航版售价 101.6 万元。

二、享界 G9

在尊界 V800/V680 正式上市后，余承东随即对享界 G9 展开先行预热。

作为鸿蒙智行首款豪华硬派 SUV，享界 G9 的长宽高分别为 5377/2050/1897mm，轴距 3160mm。

采用鸿蒙映像灯组设计，配有双百万像素全彩智慧投影大灯和侧翼迎宾光毯。

该车是首款 L3 级架构设计的豪华硬派 SUV，首发华为全地形途灵平台、首发 800V 全主动可断开稳定杆、首发华为智擎自适应差速锁电驱、首发全新车车互联通信。

基于全路况感知系统，可以主动识别地形、自动调整底盘参数；内置牙嵌式机械差速锁，实时感知、自动上锁。

搭载寰宇三联屏、升降式施罗德散射体、首发仿筋膜枪式按摩座椅；配备实体按键，车身一体化设计电动顶帐、集成式尾门厨房。

价格方面，享界 G9 预售价 43.98 万元起。

三、MateBook Fold

在鸿蒙智行新车亮相完毕后，余承东率先带来的华为全场景新品是 MateBook Fold 非凡大师。

作为折叠屏笔记本电脑，MateBook Fold 提供天际白、幻影黑、流光金三款配色，支持手写笔操作。

配备 18 英寸 3.3K 双层 OLED 屏幕，采用全新一代 UTG 超薄玻璃，不仅搭载隐藏式支架转轴，铰链还采用业界最大尺寸玄武水滴铰链。

内置麒麟 X90 Plus 处理器，配合鸿蒙 HarmonyOS 6.1 操作系统，整机综合性能提升 25%。

华为笔记 App 支持双屏协作，天生会画 App 支持分屏绘画，超能小艺支持小艺任务、深度研究、小艺慧记。

价格方面，24GB+512GB 售价 24999 元；24GB+1TB 售价 26999 元；32GB+2TB 售价 29999 元。

四、MateBook Pro S

在前段时间，华为已先行预热 MateBook Pro S，而在今天的发布会中，这款笔记本电脑正式登场。

说起 MateBook Pro S 最突出的特质，无疑是轻薄，其至轻 798g、至薄 11.9mm。

采用华为云隼架构，集镁锂合金、高硅电池、三段式主板、榫卯结构于一体，提供仲夏紫、晨曦黄、烟云灰、羽纱黑、丝绒白，并且典藏版独享千鸟纹设计。

屏幕的规格为 14.2 英寸 3.1K 分辨率 120Hz 刷新率 1600nits 高亮度，防窥版搭载业界首款柔性 OLED 灵盾防窥屏。

内置麒麟 XE90 处理器，最高 20W 性能释放；采用 4 天线设计，支持 Wi-Fi 7；配备前后双摄像头，搭载小艺任务。

价格方面，MateBook Pro S 售价 7999 元起；柔光版售价 9999 元；防窥版售价 10299 元起；典藏版售价 14999 元。

五、MateBook Pro

在推出 MateBook Pro S 的同时，华为还对 MateBook Pro 进行了焕新升级。

该笔记本的芯片从麒麟 X90 升级到麒麟 X90 Plus，可提供 40W 强劲性能释放。

价格方面，四个版本从 9999 元到 13999 元。

六、MatePad Pro

在连发三款笔记本电脑后，华为又带来了平板新品 —— MatePad Pro。薄至 4.7mm、轻至 439g，提供凝光蓝、樱粉金、浮光白三款配色。

搭载 12 英寸柔性 OLED 全面屏，支持 144Hz 高刷，还有云晰柔光屏版本，可开启电子书模式。

标准版搭载麒麟 T93 芯片，整机性能提升 25%，悦享款则使用麒麟 T93A 芯片。

鸿蒙双桌面支持四指一划无缝切换，可运行 200 余款专业级 PC 应用，音悦家 App 新增 30 余种音色。

内置 10400mAh 大电池，支持 40W 反向超级快充，能实现 18.5 小时超长续航。

价格方面，MatePad Pro 售价 5999 元起，MatePad Pro 悦享款售价 5699 元起。

七、WATCH GT 7/Pro

不光是笔记本和平板有新花样，手表也迎来新成员，WATCH GT 7/Pro 发布。

先来看看 Pro 版，采用纳米微晶陶瓷表圈、航天级钛合金表壳、蓝宝石玻璃表镜，峰值亮度达 3000 尼特。

配色提供松霜绿、境野黄、碳晶黑三种，配有易扣表带。

功能方面，支持进阶滑雪体验、进阶骑行体验和进阶高尔夫体验；搭载全新健康洞察，支持血糖健康研究、冠心病研究、心电分析提示软件。

性能方面，搭载向日葵定位系统，轻度使用续航 21 天、常规使用续航 12 天。

反观标准版，分为 41mm 和 46mm 两个尺寸，设计强调“运动色彩美学”。

功能搭载进阶骑行体验、室内滑雪模式、户外滑雪模式、腕上微运动。

价格方面，WATCH GT 7 售价 1588 元起，Pro 售价 2688 元。

八、Vision 智慧屏 6 SE RGB

虽然已经开售，但是作为华为首款采用 RGB-MiniLED 技术的智慧屏，Vision 智慧屏 6 SE RGB 还是在发布会中露了个脸。

这款智慧屏从单色背光升级 RGB 三色独立发光，覆盖 105% BT.2020 色域，搭载全新自研鸿鹄 RGB 芯片，支持 300Hz 疾速高刷。

不仅能做到 4K 超级投屏，还能实现门锁联动。

价格方面，55/65/75 英寸的售价分别是 3599 元、4699 元、5999 元。

九、nova 16 SE

在发布会的最后，何刚把“非常棒的 nova 16 SE”带给大家，提供星空黑、樱雪晴空、天际白、破晓橙四种颜色。

该机搭载 6.84 英寸 1.5K OLED 屏，刷新率 120Hz，峰值亮度 8000nits，支持 2160Hz PWM 调光。

搭载麒麟 8020 处理器，内置 8500mAh 华为巨鲸电池，支持 66W 快充。

配备 50MP RYYB 1/1.56" 主摄 + 红枫原色摄像头 + 32MP 前置摄像头，支持双向北斗卫星消息，预装 HarmonyOS 6.1 系统。

价格方面，128GB 售价 2499 元，256GB 售价 2699 元，512GB 售价 3199 元。

十、总结

关于“尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会”的内容，IT之家小编就汇总到这里。

除了上述这些大家伙，华为还带来了一个小东西 —— 首款新国标 3C 移动电源“华为全能充移动电源”，售价 399 元。

该移动电源支持双向最大 100W 的超级快充，内置 12000mAh 华为巨鲸高安全电芯，支持离线查找、智慧提醒和剩余电量手机查看等功能。

需要注意的是，余承东在发布会中明确提到，内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价。

而据此前消息，华为在 9 月还有两场发布会 —— 上旬主打折叠屏，下旬则迎来年度旗舰。

届时，Mate XT2 与 Mate 90 系列将如何定价，不禁令人期待。

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