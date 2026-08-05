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华为 nova16 SE 手机发布：麒麟 8020 芯片、8500mAh 电池，2499 元起

2026/8/5 17:11:01 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 氺评座Autumn_Dream雨雪载途固囚囿团風見暉一 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，在今天下午的尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会上，华为 nova16 SE 手机正式发布，售价 2499 元起，将于 8 月 12 日开售。

  • 128GB：售价 2499 元

  • 256GB：售价 2699 元

  • 512GB：售价 3199 元

IT之家获悉，华为 Nova16 SE 搭载 6.84 英寸 1.5K（2756×1272） OLED 屏，刷新率 120Hz，峰值亮度 8000nits，支持 2160Hz PWM 调光；搭载麒麟 8020 处理器，内置 8500mAh 华为巨鲸电池，支持 66W 快充。

华为 Nova16 SE 配备 50MP RYYB 1/1.56" 主摄 + 红枫原色摄像头 + 32MP 前置摄像头，支持双向北斗卫星消息，预装 HarmonyOS 6.1 系统。

华为 Nova16 SE 有星空黑、樱雪晴空、天际白、破晓橙四种颜色可选，重 229g，宽 78mm、长 163.3mm、厚 7.98mm。

京东华为 nova 16 SE 128GB2499 元直达链接

尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会专题

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