谷歌 Chrome 117 以上版本已开放 Netflix 4K 画质支持，苹果 macOS 用户仍需使用 Safari

IT之家 8 月 5 日消息，The Mac Observer 今日发现，Netflix 已经悄悄在 Windows 版 Chrome 浏览器上开放 4K 画质支持，不过用户仍需满足多项硬件和服务条件。

实际上，X 用户 @saurax04 上个月就已经发现这一点，只是没能引起注意。经验证，4K 播放功能在 Chrome 117 及以上版本中已可正常使用。

此前，Chrome 用户受浏览器与 DRM 内容保护机制限制，Netflix 视频的播放分辨率长期被锁定在 1080p 或更低，即便拥有 4K 显示器和 Netflix Premium 套餐也无法享受最高画质。

不过，解锁 4K 播放权限无法仅靠更新 Chrome 实现。Netflix 对系统、硬件和显示设备提出了一系列具体要求。

系统方面，用户需要运行 Windows 11 并保持最新状态，同时订阅 Netflix Premium 套餐。此外，用户可能还需要安装微软官方 HEVC 视频扩展。

IT之家注：HEVC 视频扩展是微软官方提供的解码器，用于处理 HEVC（H.265）编码视频，用户可在微软商店中花费 7 元人民币购买安装（或者离线安装）。

硬件方面，对应 PC 需配备 NVIDIA GeForce GTX 1050 或更新型号的显卡、AMD Radeon RX 400 系列或更高型号，以及兼容的 Intel 或 AMD 处理器。

显示器方面，Netflix 要求 4K 分辨率且刷新率为 60Hz，外接显示器需支持 HDCP 2.2 内容保护协议。

最后，用户需在 Netflix 播放设置中确保画质选项为“自动”或“高”，并选择标注有“Ultra HD 4K”的内容进行播放。

需要指出的是，此次变更仅限 Windows 平台。在 macOS 上，Chrome 浏览器播放 Netflix 仍最高仅支持 1080p 分辨率，Safari 仍是 Mac 上唯一能播放 Netflix 4K 内容的浏览器。

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