别克至境 L7 纯电版家轿预售发布：全系续航超 700km、支持 6C 快充，国补权益价 16.99 万元起

IT之家 8 月 5 日消息，别克至境 L7 纯电版家轿今晚预售发布。新车全系标配 800V 架构，支持 6C 快充，并且全系车型续航超 700km，限时预售权益价 16.99 万元起。
702 奢享：官方预售价 194,900 元、预售权益价 184,900 元、国补预售权益价 169,900 元；
702 奢享智行：官方预售价 211,900 元、预售权益价 201,900 元、国补预售权益价 186,900 元；
702 艾维亚：官方预售价 231,900 元、预售权益价 221,900 元、国补预售权益价 206,900 元。
新车预售权益如下：
据介绍，别克至境 L7 纯电版基于“行业最安全的 800V”平台打造，首创同级唯一 55℃ 控温超快充，充电 10 分钟补充 450km 续航；标配宁德时代电池，支持 702km 超长续航；拥有奥特能 56 亿公里零自燃安全保障，并提供 5 秒级零百加速动力。
新车行业首创同级唯一“悬浮减压座舱”，搭载预瞄悬浮魔毯底盘，号称可提前 20 米预瞄颠簸，车内配备五恒大健康座舱、SPF100+“医美级防晒”瞬控调光天幕、云感悬浮减压座椅。另外，别克至境 L7 纯电版还搭载了高通 8775 拟人智舱，拥有 10.25 英寸全液晶仪表、15.6 英寸中控屏及 50 英寸全景 AR-HUD 抬头显示。
外观方面，该车造型较为流线动感，采用品牌家族化设计语言搭配星空展翼大灯组，车尾配备透明贯穿式尾灯，提供全新星砂绿、落樱粉展示限定外观车色（限时免费），可选远山含翠、丹霞夜巡专属限定内饰配色（限时免费）。
规格方面，别克至境 L7 纯电版的尺寸为 5032×1952×1499 (1507)mm、轴距 3000mm；采用单电机设计，最大功率 282kW；拥有宁德时代磷酸铁锂电池，最高车速 220km/h。IT之家注意到，别克至境 L7 纯电版还配备 Buick Sound 剧院级豪华数字音响，拥有 27 扬声器配置。
新车各版本配置差异如下：
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