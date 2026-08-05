别克至境 L7 纯电版家轿预售发布：全系续航超 700km、支持 6C 快充，国补权益价 16.99 万元起

IT之家 8 月 5 日消息，别克至境 L7 纯电版家轿今晚预售发布。新车全系标配 800V 架构，支持 6C 快充，并且全系车型续航超 700km，限时预售权益价 16.99 万元起。

702 奢享：官方预售价 194,900 元、预售权益价 184,900 元、 国补预售权益价 169,900 元 ；

702 奢享智行：官方预售价 211,900 元、预售权益价 201,900 元、 国补预售权益价 186,900 元 ；

702 艾维亚：官方预售价 231,900 元、预售权益价 221,900 元、国补预售权益价 206,900 元。

新车预售权益如下：

据介绍，别克至境 L7 纯电版基于“行业最安全的 800V”平台打造，首创同级唯一 55℃ 控温超快充，充电 10 分钟补充 450km 续航；标配宁德时代电池，支持 702km 超长续航；拥有奥特能 56 亿公里零自燃安全保障，并提供 5 秒级零百加速动力。

新车行业首创同级唯一“悬浮减压座舱”，搭载预瞄悬浮魔毯底盘，号称可提前 20 米预瞄颠簸，车内配备五恒大健康座舱、SPF100+“医美级防晒”瞬控调光天幕、云感悬浮减压座椅。另外，别克至境 L7 纯电版还搭载了高通 8775 拟人智舱，拥有 10.25 英寸全液晶仪表、15.6 英寸中控屏及 50 英寸全景 AR-HUD 抬头显示。

外观方面，该车造型较为流线动感，采用品牌家族化设计语言搭配星空展翼大灯组，车尾配备透明贯穿式尾灯，提供全新星砂绿、落樱粉展示限定外观车色（限时免费），可选远山含翠、丹霞夜巡专属限定内饰配色（限时免费）。

规格方面，别克至境 L7 纯电版的尺寸为 5032×1952×1499 (1507)mm、轴距 3000mm；采用单电机设计，最大功率 282kW；拥有宁德时代磷酸铁锂电池，最高车速 220km/h。IT之家注意到，别克至境 L7 纯电版还配备 Buick Sound 剧院级豪华数字音响，拥有 27 扬声器配置。

新车各版本配置差异如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。