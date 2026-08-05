菜鸟发布“全球三日达”服务，号称全球跨境物流迈入“以小时计”阶段

IT之家 8 月 5 日消息，菜鸟今天（5 日）正式发布“全球三日达”跨境物流服务产品。

根据官方介绍，过去，72 小时送达全球只有高价国际快递够得着，中小卖家用不起；如今，这道门槛被拉进跨境电商的标准产品序列，全球跨境物流迈入“以小时计”的新阶段。

目前，菜鸟已经在中国至欧洲、泛欧国家间及中东国家间等 15 条跨境核心线路上，实现了消费者下单后 3 个自然日门到门送达，该服务还可与已覆盖全球 14 个国家和地区的“全球 5 日达”衔接。

菜鸟还介绍了支撑该服务背后的全球履约网络。

首公里，依托华南超级中心仓的 AI 自动化作业，三日达订单优先操作；

干线上，菜鸟每周约 170 架次包机包板、超 2300 条卡班线路，香港 eHub 货站出库即交航，保障旺季不甩货；

关务上，依托海外 eHub 与 100 多个口岸的智能清关，实现关仓一体、前置申报、通关不滞留；

末端以 AI 路由分单与实时轨迹预警，异常先知、签收不掉链。

值得一提的是，以 0.5 公斤欧洲小包为例，“三日达”单票价格不到国际快递服务的一半。

菜鸟 2017 年前就开始构建全球智慧物流网络，并推出跨境快递标准产品“5 美元（IT之家注：现汇率约合 33.8 元人民币） 10 日达”。2023 年 9 月，菜鸟联合速卖通首次推出“全球五日达”跨境快线产品，覆盖英国、西班牙、荷兰等国家。2024 年 10 月，“全球 5 日达”国际快递产品扩展至 14 个国家，新增意大利、波兰、日本等国，5 日达“包邮区”加速覆盖欧、美、亚三大洲。

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