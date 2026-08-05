暴雪《炉石传说》宣布升级 Unity 引擎：放弃 Win7 和 32 位系统，酒馆战棋 14 赛季正式上线

IT之家 8 月 5 日消息，随着《炉石传说》36.2 补丁更新，酒馆战棋新赛季已于 8 月 5 日凌晨 1:00 正式开启。

此次更新对游戏使用的 Unity 引擎进行了升级，并带来了酒馆战棋第 14 赛季“达拉然的黑暗之赐”、构筑模式平衡性调整、限时活动及英雄乱斗模式回归等内容。

伴随 Unity 引擎升级，游戏的硬件配置要求也相应提升。根据暴雪官方更新后的支持页面，《炉石传说》目前 Windows 系统支持一栏仅保留 Windows 10 64 位（21H1）操作系统，去掉了 Win7 以及 32 位系统支持。

Windows 版最低配置要求为：

英特尔酷睿 i3-6100 或 AMD A10-7850K 处理器、8 GB 内存

英伟达 GeForce GTX 660 或 AMD Radeon R9 280X 显卡

12 GB 硬盘空间

最低显示分辨率为 1024 x 768

Windows 版推荐配置为：

英特尔酷睿 i5-10400F 或 AMD R7 1800X 处理器、16 GB 内存

英伟达 GeForce 1050 Ti 或 AMD Radeon RX 570 显卡

12 GB 硬盘空间

此前《炉石传说》对硬件要求极低，主流入门配置即可流畅运行，此次是游戏上市多年来首次大幅提高系统门槛。

构筑模式方面，暴雪承认在 36.0.3 补丁中对恶魔猎手的加强幅度过大，因此在此次 36.2 补丁中回调了“邪恶的虚鳞纳迦”：移除其战吼效果，仅保留亡语“获取一张虚空灵魂”。该卡牌在补丁上线后两周内分解可获得全额奥术之尘返还。

酒馆战棋第 14 赛季“达拉然的黑暗之赐”引入“黑暗之赐”系统 —— 从第 3 回合起，玩家可花费 3 枚铸币从 3 个随从中发现 1 个，每个随从附带独一无二的强化效果，每回合限用 1 次、每局最多使用 3 次。

“黑暗之赐”共 43 种，选项品质随回合数提升。新关键词“启动”（Activate）允许在招募阶段花费铸币触发随从的特殊能力，每回合每种能力限用 1 次。此外，海盗新增“上锁宝箱”机制、野兽新增“鱼饵”机制，随从池移除 96 个、新增 62 个、回归 31 个。赛季积分已重置，战棋奖励路线同步更新。

此外，限时活动“祖拉玛特的狂暴！”（Zuramat's Rampage!）于 8 月 5 日至 8 月 26 日举行，玩家可赢取三张新卡牌及法师英雄皮肤；英雄乱斗模式同步回归。

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