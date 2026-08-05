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深蓝 S05 获推 DEEPAL OS 3.2：新增车头泊入、垂直车位泊出等功能

2026/8/5 20:44:56 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream华南吴彦祖很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，深蓝汽车今日宣布，DEEPAL OS 3.2 已向深蓝 S05 全面推送，带来五大板块超 20 项功能新增优化。

IT之家汇总本次更新主要内容：

深蓝智能驾驶辅助系统 DEEPAL AD Pro

  • 新增车头泊入

  • 新增垂直车位泊出

  • 新增泊车常用唤醒词

  • 新增泊车辅助状态反馈

  • 新增车内自定义车位泊车

  • 新增泊车过程中拉开车门暂停泊车功能并进行提示

  • 新增低速紧急制动（LAEB）功能

  • 优化遥控泊车功能

  • 优化辅助驾驶过程中语音提示

  • 优化智能驾驶辅助系统安全逻辑

语音交互与互联体验

  • 新增变更目的地导航指令

  • 新增视频 TV 投屏功能

  • 新增 Hicar、Carlink 方向盘控制语音入口

  • 新增爱奇艺语音控制功能

应用与内容生态

  • 新增桌面常用应用卡

  • 新增“联接精灵”

  • 新增 Al 智绘 App

  • 新增高德地图升级

  • 优化 HUAWEI HiCar 部分场景使用体验

  • “中移车生活”应用更新至 2.0 版本，现更名为“移动爱车”

  • 桌面媒体卡片升级

系统与隐私安全

  • 新增行车记录外接 U 盘扩容方式

  • 优化疲劳提醒功能

  • 升级车机端隐私保护

智慧 App

  • 新增远程无钥匙驾驶

  • 新增蓝牙诊断功能

  • 新增关门泊入卡片

  • 优化部分车型手机 App 感应解闭锁开关功能

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关键词：深蓝 S05长安汽车OTA

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