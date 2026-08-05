深蓝 S05 获推 DEEPAL OS 3.2：新增车头泊入、垂直车位泊出等功能

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IT之家 8 月 5 日消息，深蓝汽车今日宣布，DEEPAL OS 3.2 已向深蓝 S05 全面推送，带来五大板块超 20 项功能新增优化。
IT之家汇总本次更新主要内容：
深蓝智能驾驶辅助系统 DEEPAL AD Pro
新增车头泊入
新增垂直车位泊出
新增泊车常用唤醒词
新增泊车辅助状态反馈
新增车内自定义车位泊车
新增泊车过程中拉开车门暂停泊车功能并进行提示
新增低速紧急制动（LAEB）功能
优化遥控泊车功能
优化辅助驾驶过程中语音提示
优化智能驾驶辅助系统安全逻辑
语音交互与互联体验
新增变更目的地导航指令
新增视频 TV 投屏功能
新增 Hicar、Carlink 方向盘控制语音入口
新增爱奇艺语音控制功能
应用与内容生态
新增桌面常用应用卡
新增“联接精灵”
新增 Al 智绘 App
新增高德地图升级
优化 HUAWEI HiCar 部分场景使用体验
“中移车生活”应用更新至 2.0 版本，现更名为“移动爱车”
桌面媒体卡片升级
系统与隐私安全
新增行车记录外接 U 盘扩容方式
优化疲劳提醒功能
升级车机端隐私保护
智慧 App
新增远程无钥匙驾驶
新增蓝牙诊断功能
新增关门泊入卡片
优化部分车型手机 App 感应解闭锁开关功能