Anthropic 首次确认自研 AI 芯片：专为 Claude 定制，公司正在组建团队

IT之家 8 月 5 日消息，Anthropic 发言人对 Business Insider 确认，公司正在组建内部芯片团队，计划为旗下 Claude 模型开发定制化芯片，以应对不断增长的 AI 算力需求。这是该公司首次公开确认自研芯片计划。

该发言人表示，Anthropic 计划通过硬件与模型协同设计的方式，让 Claude 能够以更高速度和更高效率运行，并满足客户规模化使用需求。不过，Anthropic 不会完全依赖自研芯片，公司未来将采用“多芯片策略”，继续使用来自 AWS、谷歌、英伟达和 AMD 的硬件。

此前，路透社曾报道称 Anthropic 正在探索自主设计 AI 芯片的可能性。《The Information》上月报道称，Anthropic 已与三星电子就潜在芯片制造合作进行沟通。

Anthropic 最近发布的一份招聘信息进一步透露了该公司的芯片规划。招聘岗位显示，公司正在寻找加入“定制芯片团队”的工程师，候选人需要具备半导体设计、验证等多个领域的专业经验。

该职位提供的年薪范围为 32 万美元至 48.5 万美元（IT之家注：现汇率约合 216.4 万元至 328 万元人民币），招聘要求中提到，候选人需要证明自己曾“直接参与”半导体设计最终定型以及产品交付流程。

招聘信息写道：“该岗位适合那些拥有芯片量产经验、能够理解项目周期，并且能够在没有大型组织支持的情况下做出重要决策的人。”

Anthropic 并非首家尝试自主设计 AI 芯片的人工智能公司。此前，竞争对手 OpenAI 已与博通（Broadcom）合作开发专用 AI 芯片，并于 6 月公布了名为“Jalapeño”的自研半导体项目。

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