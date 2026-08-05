《怪物猎人：荒野》任天堂 Switch 2 版被曝支持动态分辨率：底座模式 1440p，掌机模式 864p

IT之家 8 月 5 日消息，Reddit 社区 Monster Hunter Leaks 上今日有用户发现，卡普空《怪物猎人：荒野》Nintendo Switch 2 版本可能支持最高 1440p 动态分辨率以及 40 FPS 的帧率表现，或将成为测试 Switch 2 硬件性能的重要作品。

此前，卡普空已经通过《街头霸王 6》Switch 2 版展示了其优化能力，表明其 3A 游戏在性能受限的便携式硬件上仍能够实现较好的运行效果，而《怪物猎人：荒野》和《龙之信条 2》这类基于 RE Engine 打造的开放世界游戏，则被认为是对 Switch 2 性能优化能力的又一次挑战。

《怪物猎人：荒野》最新更新的游戏文件中隐藏了 Switch 2 版本的相关信息。数据显示，在主机连接底座模式下，游戏可能采用动态分辨率技术，分辨率范围为 1080p 至 1440p。

Switch 2 版本可能会利用英伟达 DLSS 超采样技术，将较低的内部渲染分辨率提升至更高输出分辨率。因此，即使 1440p 仅在负载较低的场景中实现，对于一款对硬件要求较高的开放世界游戏而言，仍属于较高水平。

在掌机模式下，《怪物猎人：荒野》预计将采用 720p 至 864p 的动态分辨率。不过，该模式下游戏可支持最高 40FPS 运行。

IT之家注：任天堂 Switch 2 掌机屏幕支持可变刷新率（VRR），40FPS 运行可以带来比传统 30FPS 更平滑的显示效果。但目前 Switch 2 在底座连接模式下并不支持 VRR 功能。