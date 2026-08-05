IT之家 8 月 5 日消息，网络安全公司 CrowdStrike 今天（5 日）宣布携手亚马逊云科技（AWS），推出总奖金 10 万美元（IT之家注：现汇率约合 67.6 万元人民币）的国际 AI 安全挑战赛《AI Unlocked：Agents of Chaos》。玩家将在这场线上游戏中运用提示词注入等技术，设法控制被虚构敌手武器化的 AI 智能体，并在攻击发生前阻止其行动。

通过亲自应对各种任务，玩家将了解企业环境中的智能体可能如何遭到利用，以及应当如何保护智能体安全。CrowdStrike 首席营销官珍妮弗 · 约翰逊表示：“提示词注入、智能体劫持和失控 AI 行为已经成为现实威胁。智能体正在突破原有的控制边界，执行从未获得授权的操作。安全社区必须学会应对上述新型风险。这次活动把安全挑战转化为兼具互动性和教育意义的游戏，让防御人员能够亲自参与实践，同时还有 10 万美元（现汇率约合 67.6 万元人民币）奖金等待争夺。”

《AI Unlocked：Agents of Chaos》是一场 AI 红队挑战赛。玩家将进入一个虚构世界，并面对企图利用智能体向全球部署恶意 AI 的秘密组织。为了挫败对方的计划，玩家需要使用提示词注入等真实攻击技术，策反对手控制的智能体，诱使其泄露情报并在游戏环境中执行未经授权的操作。

挑战赛共分三幕。玩家将以卧底身份对实时运行的 AI 智能体展开红队测试，一边躲避侦测，一边在身份暴露前阻止攻击。每项任务都会展示智能体可能如何遭到操纵、如何自主行动，以及运行时安全防护为何不可或缺。玩家每解开一道谜题都会获得积分，提示词消耗的 token 则会从得分中扣除。所有谜题均可重复挑战，方便玩家不断优化策略。每幕结束后，最高得分者将赢得对应奖金。

游戏将于 8 月 31 日起面向全球开放。参赛者可以从世界任何地方线上参与，总体分为三个阶段：