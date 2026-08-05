SpaceX 价值 1010 亿美元限售股解禁在即，股价或面临新一轮冲击

IT之家 8 月 5 日消息，据彭博社 5 日（今天）报道，马斯克旗下火箭、卫星和 AI 公司 SpaceX 股价跌破发行价后，仍未离场的投资者即将面临新一轮考验。价值 1,010 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,830.56 亿元人民币）的限售股将于当地时间周四解禁，庞大的新增供应可能再次冲击股价。

上市公司在 IPO 后解除内部人士股份限售并不罕见，但 SpaceX 的安排没有先例可循。公司把限售股分成九个阶段释放，希望减轻大量股票集中进入市场的冲击，然而首轮解禁规模依然惊人，就连投资多年的老股东也不敢预测市场反应。

2018 年便开始投资 SpaceX 的柏基投资私营企业团队主管彼得 · 辛格尔赫斯特表示：“我们从未见过类似情况，从未见过如此大的规模，也从未见过限售股以这种方式分阶段解禁。我们正身处未知水域。”

最多 9.115 亿股即将解除限售，而 SpaceX 股价刚刚经历一轮剧烈震荡。上市后首份季度财报发布后，股价下跌 13%，几乎逆转本周一、二的上涨。此前短短两天内，SpaceX 市值一度增加超过 2,500 亿美元（现汇率约合 1.69 万亿元人民币）。

SpaceX 在非公开市场经营了 20 多年，投资者结构本就十分庞杂。今年早些时候收购 xAI，加上马斯克此前买下 Twitter，进一步扩大了股东范围。SpaceX 在规模达到 862 亿美元（现汇率约合 5,829.65 亿元人民币）的创纪录 IPO 中以每股 135 美元（现汇率约合 913 元人民币）发行股票，但许多早期投资者成本远低于发行价，即使股价已经破发，手中股份仍有可观的账面收益。

招股书显示，首轮解禁完成后，SpaceX 可交易股票将从目前约 6.39 亿股增至最多 15.5 亿股，流通规模增加一倍以上。

巨额限售股即将进入市场，SpaceX 估值又处于高位，做空资金因而蜂拥而至。S3 Partners 截至周二收盘的数据显示，现有流通股中有 35% 已经被卖空。财报发布后，SpaceX 股价较 6 月 16 日高点下跌 38%，做空者由此获得 53 亿美元（现汇率约合 358.44 亿元人民币）账面利润。

SpaceX 股价周三再跌逾 10%，此前两日涨幅大多被抹去，价格重新回到 110 美元（现汇率约合 743.9 元人民币）附近。分析师依然看好长期发展前景，并把本月晚些时候暂定进行的星舰第 14 次发射视为下一个潜在催化剂。星舰是 SpaceX 把数据中心送入太空计划的关键环节。

AI 支出高于预期，是股价掉头下跌的原因之一。华尔街更关注 SpaceX 最快明年开始把数据中心送入轨道，以及利用 Starlink 网络直接挑战美国最大移动通信运营商的计划。作为目前唯一盈利的业务，卫星互联网服务 Starlink 推动季度营收超过分析师预期。

Aptus Capital Advisors 投资组合经理戴维 · 瓦格纳表示：“在 12 月前，限售股始终会压在股价上方。面对基本面和解禁压力，许多投资者暂时不愿买入 SpaceX 股票。说白了，我们也是如此。”

即便长期坚定看好 SpaceX 的股东，也可能趁解禁兑现部分收益。收购 xAI 后形成的 SpaceXAI 估值为 1.25 万亿美元（现汇率约合 8.45 万亿元人民币），而 SpaceX 目前市值约为 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.14 万亿元人民币）。