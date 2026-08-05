美国造车新势力 Lucid 重整运营：减产、加紧推进 Robotaxi、性价比车型继续跳票

IT之家 8 月 5 日消息，美国电动汽车制造商 Lucid Motors 今年第二季度交付量只有 3953 辆，同比增长 19%，整体规模依旧不大。

为此，Lucid 宣布启动“运营重整”，准备通过降本、减少现金消耗和精简业务扭转局面。CEO 西尔维奥 · 纳波利解释道：“我们拥有领先技术、出色产品和一支全情投入的团队，但潜力不能直接转化为业绩。接下来，Lucid 将回归基本功，把现金、客户和企业文化作为工作重心。”

Lucid 也坦承，过去曾在产品尚未准备充分时仓促上市，交付后的车主体验不尽如人意，一些质量问题也没有得到及时解决。目前，公司已增加售后技术人员、扩大上门维修服务，并显著缩短车主预约进店的等待时间。

Lucid 还承诺，将严格控制支出、投资和资本配置，并根据预期需求主动减产。减产不仅可以释放营运资金，也有助于把库存维持在合理水平。

Lucid 已经梳理出 2026 年合计 14 亿美元（IT之家注：现汇率约合 94.68 亿元人民币）的节省空间，其中很大一部分来自减产。资本支出也计划削减约 5 亿美元（现汇率约合 33.81 亿元人民币），上个月公布的裁员则预计每年节省约 1.58 亿美元（现汇率约合 10.69 亿元人民币）。

产品层面，与 Uber 和 Nuro 合作的 Robotaxi 项目被 Lucid 列为“最高优先事项”。目前已有近 100 辆测试车在旧金山湾区运行，用于量产验证的 Gravity SUV 也已经开始交付。

最终量产版 Robotaxi 计划在第四季度下线，商业服务预计于 2026 年年底启动。Lucid 对此寄予厚望，因为行业预测认为，Robotaxi 制造未来几年可能形成数十亿美元规模的市场。

另一款关乎 Lucid 前途的车型是中型跨界车 Cosmos。Lucid 称，Atlas 驱动单元和原型车正在进行验证、耐久性测试、碰撞认证及电池包制造验证，并已在新西兰展开低温测试。

不过，Lucid 的新闻稿回避了最重要的消息：Cosmos 项目已经延期。管理层在财报电话会议上透露，沙特阿拉伯 AM2 工厂要到 2027 年下半年才具备生产 Cosmos 的条件。Cosmos 将是 Lucid 进军中型车市场的第一款产品，其成败足以左右公司的未来。

管理层强调，Lucid 不会再次犯下仓促推出产品的错误。“只有在每一道流程和质量要求全部达标后，Cosmos 才会上市。”Lucid 已经不愿再把一款尚未打磨完成的产品交给消费者。