AYANEO 推出复古掌机 KONKR Pocket Advance：联发科 Helio G90T 芯片，首发 499 元起

IT之家 8 月 5 日消息，AYANEO 今日推出 KONKR 复古掌机 Pocket Advance，首发 499 元起：

3GB+32GB：首发价 499 元，零售价 699 元

4GB+64GB：首发价 599 元，零售价 799 元

这款复古掌机机身尺寸为 151.3mm × 82.4mm × 22mm，重量约 224g，有海军蓝、珊瑚橙和传承灰三款配色。

这款新品搭载 3.5 英寸 3:2 LCD 屏，屏幕分辨率 960 × 640，通过 4 倍点对点显示技术还原复古游戏画面细节。

这款复古掌机搭载联发科 Helio G90T 处理器，主动散热系统通过风扇辅助散热，内置 4000mAh 电池；配备 USB 2.0 Type-C 接口，支持数据传输与 PD 快充；搭载 MicroSD 卡槽和 3.5mm 耳机接口，支持 Wi-Fi 5 与蓝牙 5.0。

官方表示，KONKR Pocket Advance 配备大尺寸 L1 / R1 肩键，以及分离式 L2 / R2 肩键设计，十字键与 ABXY 按键采用高品质导电胶材质。

IT之家附这款新品详细参数如下：

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